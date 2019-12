Rugby Top 12 – L’Im Exchange Viadana verso Rovigo. Denti: “Imparata la lezione”

Viadana Dopo il rompete le righe per le festività natalizie, i giocatori dell’Im Exchange Viadana hanno ripreso ieri la preparazione agli ordini di Victor Jimenez e domenica, per la settima giornata del Top 12, saranno impegnati al “Battaglini” contro la Femi-CZ Rovigo (ore 15, arbitro Vedovelli di Sondrio), capolista con Valorugby Reggio Emilia e Calvisano. I gialloneri torneranno dunque a Rovigo a pochi giorni di distanza dalla sfida giocata il 7 di questo mese in Coppa Italia e persa 41-10; sette giorni dopo, come si ricorderà, Viadana si è aggiudicata il retour match per 17-5, risultato che ha comunque qualificato per la finalissima, contro il Petrarca, la squadra polesana.

Per quanto riguarda il Top 12, l’Im Exchange viene dalla brutta sconfitta casalinga con il Colorno e con soli 9 punti occupa una posizione nelle retrovie della classifica. Ne parliamo con il pilone Antonio Denti. «Domenica – dice – affronteremo una squadra forte in mischia, in touche e nelle maule, che abbiamo incontrato recentemente nella semifinale di Coppa Italia e contro la quale, almeno nel primo tempo, abbiamo giocato alla pari. Le recenti prestazioni in trasferta, prima a Padova col Petrarca, poi a Roma con le Fiamme Oro, lasciano intendere che ce la possiamo giocare con tutti. Stiamo lavorando sodo e con impegno, purtroppo i risultati non ci premiano». La sconfitta rimediata dal Colorno è una ferita ancora aperta. «All’intervallo eravamo avanti 22-6 – ricorda Denti – non credo che la squadra abbia commesso l’errore di considerare la partita già vinta. Certo è che le somme si tirano sempre alla fine e se sbagli l’avversario non ti aspetta, sfrutta a suo vantaggio gli errori e ti infilza. La prestazione della ripresa non è stata pari a quella del primo tempo, ma nessuno ha mai pensato che sul 22-6 fosse finita. Per lunghi tratti abbiamo dominato i parmensi, ma bisogna essere costanti per tutta la durata della partita. Abbiamo imparato la lezione e domenica a Rovigo, contro un’ottima squadra, se riusciremo a ripetere le ottime prestazioni offerte con Petrarca e Fiamme Oro, daremo filo da torcere agli avversari».

Dicevamo della Coppa Italia, ebbene sarà proprio lo stadio “Battaglini” di Rovigo a ospitare la finale sabato 18 gennaio alle ore 15. L’impianto polesano sarà teatro di uno degli incontri maggiormente iconici del rugby nazionale, il derby d’Italia che metterà di fronte – per la 167ª volta nella loro storia – Femi Rovigo e Petrarca Padova. La Fir ha ufficializzato la scelta del “Battaglini” sentito il parere favorevole delle parti a disputare l’incontro valido per il primo titolo nazionale della stagione in casa di una delle due società coinvolte.