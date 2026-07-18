Basket Serie B – Gli Stings confermano anche il play Gino Ciorciari

Curtatone Dopo aver raccontato l’anima sempre più argentina degli Amica Chips Stings Mantova, la società biancorossa aggiunge un altro tassello al proprio progetto confermando Gino Ciorciari. Il play-guardia italo-argentino, classe 2007, vestirà infatti la maglia degli Stings anche nella stagione 2026/27. Per lui sarà il terzo campionato consecutivo tra settore giovanile e Serie B Interregionale. Alto 190 centimetri, Ciorciari è un esterno capace di ricoprire entrambi i ruoli sul perimetro, distinguendosi soprattutto per il tiro da tre punti, oltre che per energia, personalità e disponibilità al lavoro. Nella scorsa stagione ha collezionato 25 presenze con la prima squadra, trovando spazio anche con l’Under 19 Gold, dove ha confermato le proprie qualità offensive. Il campionato 2026/27 rappresenterà un’importante tappa della sua crescita. Dopo due stagioni di apprendistato, Ciorciari proverà a conquistare un ruolo sempre più rilevante nelle rotazioni della prima squadra, confermando la volontà degli Stings di investire con convinzione sui giovani talenti.