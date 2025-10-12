Volley Serie A3 – Gabbiano, ultimo test con Acqui Terme. Il ds Artoni: “Il debutto si avvicina, siamo carichi”

MANTOVA Tutto pronto in casa Gabbiano Farmamed Mantova per l’ultimo test match stagiona, le prima del via ufficiale alla Serie A3 Credem Banca 2025-2026. Oggi alle ore 17, il PalaSguaitzer ospiterà la sfida contro la Negrini CTE Acqui Terme, formazione ambiziosa e già affrontata il 20 settembre scorso in Piemonte, dove i biancazzurri si imposero con un convincente 3-1. Sarà l’ultima occasione per mettere a punto meccanismi, provare soluzioni tattiche e valutare la condizione fisica generale del gruppo, che ha lavorato intensamente nelle ultime settimane. Lo staff tecnico capitanato da coach Radici ha impostato una preparazione attenta e meticolosa, alternando carichi atletici importanti a sedute tecniche mirate a costruire gioco, fluidità e affiatamento. Quella di oggi non sarà una semplice amichevole, ma un test significativo contro una squadra solida, costruita per fare bene, che darà indicazioni reali sullo stato di forma della squadra mantovana. Anche per questo motivo l’attesa è alta, sia nello spogliatoio sia tra i tifosi, desiderosi di vedere all’opera il rinnovato Gabbiano. Il debutto ufficiale è ormai alle porte: domenica 19 il Top Team farà il suo esordio nel campionato di Serie A3 tra le mura amiche, ospitando la Stadium Mirandola, squadra neopromossa ma affamata di conferme. Si tratterà di un avvio stimolante, da affrontare con determinazione e concentrazione, e chiudere il precampionato con un buon test sarà fondamentale per presentarsi pronti all’appuntamento con la prima di A3.

«Siamo pronti per iniziare – afferma il direttore sportivo Nicola Artoni – . Il test contro Acqui Terme rappresenta l’ultima tappa del nostro percorso pre-stagionale, e sarà indicativo per comprendere il livello raggiunto fin qui. Il gruppo ha lavorato con intensità e grande serietà, la squadra sta crescendo giorno dopo giorno e sono convinto che potremo essere protagonisti di una stagione importante. Ora servono ritmo, concretezza e mentalità». Buone notizie anche dall’infermeria: Matteo Maiocchi, frenato da un fastidio fisico nelle scorse settimane, ha finalmente ripreso ad allenarsi con i compagni. Anche se non è ancora al 100%, il suo recupero sta procedendo positivamente, e il suo rientro in campo potrebbe avvenire già nelle prime giornate di campionato. Il test contro Acqui Terme sarà anche un’occasione utile per consolidare l’intesa tra i nuovi innesti e il nucleo storico del Gabbiano. I nuovi arrivati si sono inseriti bene nel gruppo, portando entusiasmo e voglia di fare.