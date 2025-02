Basket Serie B interregionale maschile – Boudet: “Stings, ci siamo riscattati con la giusta intensità”

CURTATONE E’ arrivata la pronta reazione degli Stings, che domenica sera hanno riscattato la sconfitta subita a Ferrara all’esordio nei Play-In, superando con autorità la Virtus Padova alla Tea Arena con il punteggio di 98 a 82. Un successo netto e convincente, che ha permesso alla formazione mantovana di tornare subito in carreggiata, mostrando una prestazione corale di alto livello che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni. Nel terzo turno della fase a orologio, il calendario propone ora una nuova sfida impegnativa: domenica (alle ore 18) gli Stings saranno di scena a Oderzo, dove affronteranno la Calorflex, squadra in grande fiducia dopo le vittorie su Social Osa Milano (73-68) e Iseo (79-68).

«Siamo riusciti a riscattare velocemente la sconfitta di Ferrara battendo Padova in una gara in cui molti dei nostri giocatori sono andati in doppia cifra – sottolinea il capitano degli Stings, Christian Boudet (nella foto) -. Abbiamo espresso un ottimo gioco collettivo, tornando a mettere in mostra quell’intensità che ci aveva contraddistinto nelle partite precedenti. Domenica ci aspetta un’altra gara molto difficile, ma lo saranno tutte quelle che dovremo affrontare da qui in avanti. A Oderzo dovremo puntare ancora sulla nostra intensità, mantenerla per tutta la durata della gara ed essere molto solidi in difesa. Solo così potremo portare a casa un successo fondamentale nella corsa ai play off».