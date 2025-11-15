Basket serie B interregionale – “Stings, inizio di stagione super. Avanti così verso i nostri obiettivi”

Curtatone Prosegue il percorso brillante dell’Amica Chips, protagonista di un avvio di stagione davvero esaltante: cinque vittorie nelle prime sette giornate, quattro successi consecutivi e una classifica che vede i biancorossi a meno due dalla vetta, ora nelle mani dell’Ozzano. Weekend però di riposo per gli Stings. Tra i volti nuovi arrivati questa estate e che ha già fatto vedere ottime cose c’è Riccardo Perfigli, ala classe 2005, talento in crescita che sta vivendo i suoi primi mesi in biancorosso. «Ho scelto Mantova per la storia di questa società e soprattutto per il lavoro che viene fatto con i giovani, che per me è fondamentale – racconta Perfigli – Poter mettere piede in campo in un campionato difficile come la B Interregionale è un’opportunità importante. Ho trovato subito un gruppo davvero coeso, unito, che ha accolto me, Andrea Barbieri e Gianluca Fabi nel migliore dei modi. Cerchiamo ogni giorno di fare ancora più gruppo, e questo inizio di stagione ci ha già portato grandi risultati».

L’ambientamento in città è stato rapido…

«Stare lontano da casa ti permette di conoscere nuovi stili di vita e realtà diverse. Mantova è una città molto bella: ha un centro storico stupendo, paesaggi bellissimi e tanti posti dove si mangia molto bene. Quando ho del tempo libero mi piace andare al lago o fare un giro in centro».

Come vedi questo campionato?

«La Serie B2 non perdona il minimo errore. Ogni sbavatura viene sempre sfruttata dagli avversari, quindi la concentrazione deve essere massima. Sono dettagli che a fine campionato possono fare la differenza in classifica e aiutare a raggiungere gli obiettivi».

Determinante anche il rapporto con lo staff tecnico biancorosso…

«I coach mi stanno aiutando tantissimo. Io arrivo da un doppio salto di categoria, dalla DR1 alla Serie B, e non è semplice. Ogni giorno mi seguono nei dettagli, mi correggono e cercano di farmi tirar fuori sempre di più le mie caratteristiche personali. Sto crescendo tanto grazie al loro lavoro e alla fiducia che mi stanno dando».

Perfigli rappresenta perfettamente il percorso Stings: umiltà, lavoro quotidiano e miglioramento continuo. Un giovane che si sta inserendo nel sistema biancorosso con serietà e voglia di imparare, pronto a dare sempre più contributo nel corso della stagione. Come detto, gli Amica Chips Stings osserveranno un turno di riposo, prima di tornare sul parquet domenica 23 alle ore 18: saranno impegnati in trasferta contro la Vifermeca Olimpia Castel San Pietro, al PalaFerrari di Castel San Pietro Terme (Bologna). Una partita fondamentale per dare continuità al momento positivo e restare nelle zone nobili della classifica.