Rugby Serie A Elite – Viadana stende il Colorno (45-14) e vola in vetta

Viadana Il Viadana vince senza troppe difficoltà davanti al pubblico di casa dello “Zaffanella” (45-14). Uno scivolone iniziale, con meta degli ospiti del Colorno al primo minuto, non distrae i gialloneri che prendono subito il controllo del match e, tra il sesto e il ventesimo, marcano quattro mete. Alla mezzora sono già 6. A riposo sul 38-7, ai leoni mantovani non resta che amministrare il vantaggio nella ripresa per il 45-14 con cui si conclude la gara. Il Rugby Viadana, pur in emergenza, torna quindi a comandare la classifica grazie ad una prestazione monstre nel derby del Po con Colorno. Il Valorugby era stato battuto sabato dal Rovigo, e così i gialloneri sono primi assieme al Petrarca, che ieri ha sconfitto i Lyons.

La cronaca. La squadra di Anesi ha le idee ben chiare e fin da subito le mette sul campo spingendo alle corde Colorno, che non può fare altro che prendere atto di una superiorità generale dei leoni. Questi ultimi dopo 20 minuti del primo tempo marchiano a fuoco la gara, già indirizzata sulla sponda mantovana del Po con quattro mete quindi già il punto di bonus offensivo intascato. Una mischia dominante, una regia illuminata e una cavalleria leggera ingorda di mete sono il leitmotiv della gara dello Zaffanella a cui va aggiunta una difesa che solo di rado concede spazi.

Ma è il Colorno a partire i meglio e al 1’ va subito in meta con Villalba, trasformata dall’ex Viadana Ceballos per lo 0-7. Il Viadana non si scompone più di tanto e la reazione è immediata: al 5’ Ciofani finalizza un’azione corale e accorcia sul 5-7. Da lì in avanti è un monologo dei padroni di casa. Al 10’ arriva la meta del giovane Bussaglia, poi nominato man of the match, trasformata dall’altro giovane talento, Ferro, che vale il sorpasso sul 12-7. Lo stesso Bussaglia concede il bis al 16’, ancora trasformato da Ferro, per il 19-7. Il ritmo resta altissimo e al 20’ è Dorronsoro a segnare la quarta meta della giornata (bonus offensivo), con Ferro impeccabile dalla piazzola per il 26-7. Il dominio prosegue al 26’, quando Bussaglia firma la sua tripletta personale: Ferro trasforma e porta il punteggio sul 33-7. A fine primo tempo, al 34’, è ancora Dorronsoro a varcare la linea, fissando il tabellone su un eloquente 38-7.

Nella ripresa i locali amministrano il vantaggio, ma trovano comunque modo di ampliare il divario. Al 53’ è Jelic a schiacciare oltre la linea per la settima meta, con Ferro che non sbaglia e porta i suoi sul 45-7. Gli ospiti si battono con forza e nel finale vanno in meta con Koffi al 65’, trasformata da Ceballos, per il definitivo 45-14.

Una prestazione molto solida, frutto di un attacco in grande spolvero e di una difesa sempre puntuale nelle fasi statiche. Il pubblico ha applaudito a lungo la squadra, che conferma il proprio ottimo stato di forma e guarda con fiducia ai prossimi impegni stagionali. Domenica la trasferta a Vicenza.