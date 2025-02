Basket serie B Play-In Gold: Stings, pronto riscatto con la Virtus Padova

Curtatone Gli Stings hanno prontamente riscattato la sconfitta di Ferrara, piegando 98-82 alla Tea Arena la Virtus Padova, nella seconda giornata dei Play-in Gold. Un successo importante per la squadra biancorossa, che si rilancia nella corsa ai play-off per la promozione in Serie B nazionale. La partita inizia con un primo quarto equilibrato. Gli Stings trovano punti preziosi con Lo (9), Biordi (8) e Verri (4), riuscendo nel finale a piazzare un mini-break che li porta avanti 21-17. Nel secondo quarto, accelerano grazie ai contropiedi di Biordi e Lo, portando il vantaggio in doppia cifra. La Virtus Padova prova a reagire, ma gli Stings mantengono il controllo e vanno all’intervallo lungo sul 47-38. Durante l’intervallo, un momento toccante ha coinvolto il pubblico della Tea Arena: allo storico fondatore degli Stings, Adriano Negri, è stata consegnata la nuova divisa di gioco, dedicata alla figlia Alessia, recentemente scomparsa. L’intera arena ha accompagnato la cerimonia con un lungo e commovente applauso. Al rientro dagli spogliatoi, la partita sembra tornare in equilibrio. Dopo l’uscita per cambio di capitan Boudet, Padova, trascinata da un ispirato Bianconi, riesce a portarsi sul 53-55. La reazione biancorossa, però, non si fa attendere: Biordi, Peralta e Aguirrezabala ridanno slancio agli Stings, che chiudono il terzo quarto avanti 67-57. Nell’ultimo periodo, Mantova dilaga. Le triple di Lo e Peralta, unite ai canestri di Boudet, spingono gli Stings fino al +22 (88-66). Con la partita ormai in cassaforte, coach Romero concede spazio ai giovani, e il match si chiude sul 98-82. Domenica prossima trasferta a Oderzo. «Contento per l’immediato riscatto della squadra – dichiara il presidente Angelo Pinzi – Battuta una squadra molto fisica. Sono contento per la prestazione dei giovani, ma è il successo del collettivo. Ora Oderzo: non è avversario facile, vedremo di affrontarlo al meglio».