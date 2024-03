Basket Serie C – Ammannato: “JB Stings, ora viene il bello”

Curtatone Archiviata la prima parte di campionato, chiusa da dominatori incontrastati del girone D, i JB Stings si stanno preparando alla seconda fase. In attesa del calendario definitivo, a fare il punto della situazione in casa biancorossa è l’ala Marco Ammannato. «Sta arrivando – dice – il momento più bello per tutti i giocatori, anche se non sono ancora i play off. Siamo consci e convinti della nostra forza. Abbiamo iniziato a studiare le nostre avversarie e stiamo continuando a lavorare su noi stessi. Siamo consapevoli di quello che siamo ma sappiamo anche che ciò che abbiamo fatto conta fino ad un certo punto, perché adesso è come ripartire tutti da zero».

«Non ci siamo mai nascosti – continua – la nostra squadra è stata costruita per vincere il campionato, è inutile girarci attorno. I risultati ottenuti fin qui stanno dicendo questo, ma quello che fai durante la stagione regolare conta relativamente. Conta come arrivi ai play off mentalmente. Fisicamente devo dire che stiamo bene. Stiamo recuperando qualche acciaccato. Di sicuro faremo il possibile per dare soddisfazione a questa società, a questa città e a questi tifosi per tornare dove meritano».

Ammannato, al pari di giocatori altrettanto esperti come Reati o Ihedioha, sa cosa serve per affrontare i momenti clou della stagione. «Bisogna soprattutto alzare l’intensità e il livello mentale. Perché quando giochi queste partite da dentro o fuori, oppure ai play off al meglio delle tre gare, conta certamente l’esperienza ma conta anche e soprattutto il gruppo. Noi “vecchi” stiamo facendo da chioccia ai giovani che sono migliorati molto e grazie a loro siamo migliorati anche noi all’interno del sistema di gioco. Lo vediamo ogni domenica ma lo vediamo anche durante gli allenamenti. Chi sarà più solido mentalmente in queste partite, che sono più dure rispetto a quelle di campionato, avrà la meglio. E noi siamo pronti!».