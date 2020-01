“Inclusione e sport. Insieme oltre la diversità” con Giusy Versace oggi a Canneto

CANNETO – Si terrà oggi alle 14.15 presso la sede della Cooperativa di solidarietà sociale “Beato Pier Giorgio Frassati”, in via Caduti di Nassiriya, l’incontro dal titolo “Inclusione e sport. Insieme oltre la diversità” al quale parteciperà l’onorevole Giusy Versace, atleta paralimpica che racconterà la sua esperienza e il proprio impegno in favore dell’inclusione sociale. Giuseppina, detta Giusy, Versace è nata il 20 maggio del 1977. Vittima di un terribile incidente stradale il 22 agosto del 2005, all’età di 28 anni, ha perso entrambe le gambe. Successivamente si è aiutata grazie a due protesi di fibra in carbonio. Ha impiegato più di un anno e mezzo per tornare a camminare e lavorare. Nel 2010 ha iniziato a correre con le protesi ed è diventata la prima atleta italiana a correre con amputazione bilaterale. Durante la sua carriera, ha vinto 11 titoli italiani e ha diversi record nazionali sui 60, 100, 200 e 400 metri. Nel 2018 annuncia la propria candidatura per le elezioni e viene eletta nel collegio uninominale di Varese. Attualmente lavora nella commissione Affari Sociali di Montecitorio. L’appuntamento, promosso dal Comune in collaborazione l’associazione Fuorigioco e le cooperative Agorà e Pier Giorgio Frassati, è rivolto alle associazioni che si occupano di solidarietà, educazione, sport, disabilità e inclusione sociale, e a tutti coloro che sono interessati alla formazione dei ragazzi.

Paolo Zordan