Calcio dilettanti – Maltempo, stop ai campionati: giocano soltanto i Regionali Crl

Mantova Il maltempo di questi giorni (e le previsioni negative anche per il weekend) ha convinto la Delegazione provinciale a rinviare tutta l’attività in programma oggi e domani. La medesima decisione è stata presa da tutti i comitati emiliani, mentre il Crl e la Delegazione di Cremona hanno confermato il programma dando però alle società, “ove rilevassero l’impraticabilità dei propri campi e previo accordo tra le parti”, la possibilità di posticipare le gare del fine settimana entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data programmata della stessa. Vediamo quindi la situazione nel dettaglio.

Eccellenza – Castellana (anticipa oggi a Pavone Mella, come si legge qui a fianco) e Castiglione giocano regolarmente.

Promozione – La gara tra Asola e Sported Maris è a forte rischio, ma confermata. Anche le tre squadre mantovane impegnate a Brescia, Union Marmirolo, San Lazzaro e Suzzara, dovranno andare, poi sarà l’arbitro a decidere.

Prima Categoria – Tre partite sono già state rinviate a mercoledì 13 per accordi tra società, Poggese-Sporting, Psg-Villimpentese (si giocherà a San Martino dell’Argine) e Leoncelli-Rapid United. Ulteriori comunicazioni dovranno arrivare al Crl entro le 12 di oggi. Altrimenti deciderà l’arbitro.

Mantova – La Delegazione Provinciale ha rinviato tutti i campionati di competenza, dalla Seconda Categoria all’Attività di Base, e disposto già le date per i recuperi. Prendete nota.

Seconda e Terza Categoria sabato 30 marzo (con possibilità di anticipo nel corso della settimana). Juniores U19 sabato 4 maggio. Allievi U17 e U16 nel weekend del 18-19 maggio. Giovanissimi U15 e U14 nel weekend del 13-14 aprile.

Cremona – Il programma è confermato. Le società hanno tempo fino alle 11 per accordarsi e comunicare eventuali rinvii.

Emilia – Tutti i campionati del Crer sono rinviati. Domenica di riposo per Viadana, Sermide (doveva giocare oggi con la Cognentese) e Rapid Viadana.