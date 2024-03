Basket Serie A2 – MantovAgricoltura per l’impresa nel fortino inviolato del Derthona

San Giorgio La sconfitta contro Empoli ha lasciato l’amaro in bocca, ma il MantovAgricoltura deve subito voltare pagina. Stasera torna in campo al PalaCamagna di Tortona (palla a due fissata per le ore 20.30) per affrontare la BCC Autosped Derthona, primissima della classe con 38 punti (+6 su San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga) e una sola sconfitta al passivo, incassata all’andata sul campo toscano della Polisportiva Galli. La sfida si preannuncia quanto mai ostica e complessa, contro un roster di altissimo livello costruito per il salto di categoria, che raccoglie giocatrici con qualità tecniche elevatissime e una grande conoscenza del campionato di Serie A2.

Le sangiorgine dovranno provare a dare il tutto per tutto nel tentativo di far crollare il fortino piemontese attualmente inviolato. Anche per riscattare il passo falso con Empoli. «Un vero peccato – dice Sofia Bottazzi riferendosi proprio all’ultimo match – abbiamo aggredito la partita con la giusta mentalità e volevamo fortemente riscattare l’andata; tuttavia, un secondo tempo opaco ci ha messo alle strette e, purtroppo, è mancata un po’ di lucidità nei momenti importanti della gara. Siamo consapevoli di aver lasciato due punti preziosi, ma ora è il momento di voltare pagina e pensare solo alla trasferta che ci aspetta. Stiamo lavorando su una difesa più compatta, concentrandoci non solo sui nostri punti di forza, ma anche sul come ampliare le visioni di gioco».

La guardia biancorossa riconosce le qualità delle piemontesi, provando a riflettere su ciò che lei e le sue compagne dovranno mettere in campo. «Derthona è una squadra di esperienza con tanti punti nelle mani e sta facendo un percorso eccellente. Questo deve essere motivo di sfida per spingerci oltre e avere piena fiducia dei nostri mezzi. Sarà fondamentale approcciare il match con aggressività, energia e concentrazione, senza concedere seconde opportunità. Potrebbero metterci in difficoltà anche dal punto di vista fisico, ma sono convinta che la solidità del nostro gruppo potrà colmare questo gap. Stiamo lavorando senza sosta per arrivare preparate».

Uno degli elementi da mettere in gioco è, come sempre, la forte alchimia tra le biancorosse, che hanno riletto la sconfitta contro Empoli come una scossa e sono pronte per ripartire. «Stiamo bene insieme – ribadisce Sofia – ci piace lavorare e puntare sui dettagli per migliorare sempre di più il nostro gioco. L’ultima sconfitta ci ha dato una scossa importante, vogliamo riprenderci il nostro momento positivo e arrivare il più lontano possibile perché abbiamo tutte le carte in regola per affrontare ogni squadra. C’è tanto da lavorare, ma siamo in crescita e sono fiduciosa».