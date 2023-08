Basket Serie C – Campionato al via il 24 settembre: subito derby tra Viadana e Jbc Stings, San Pio X col Soresina

Mantova L’Ufficio Gare della Federbasket Lombardia ha reso noto il calendario della Serie C Unica che, nel girone Est D, vedrà al via tre squadre mantovane, Jbc Stings, San Pio X e Viadana. La prima giornata è in calendario nel weekend del 22-24 settembre e propone subito un derby, al PalaFarina (domenica 24), fra i rivieraschi e i nuovi Stings, mentre il San Pio X ospiterà la Gilbertina Soresina. Nel secondo turno altro derby per il Viadana, il 30 a Mezzani contro Casalmaggiore; il San Pio X renderà visita al Manerbio, mentre la Jbc giocherà a Curtatone contro i lodigiani del Somaglia. La seconda sfida tutta mantovana si disputerà alla quinta giornata, il 22 ottobre, tra Jbc Stings e San Pio X. Una settimana dopo (29 ottobre) andrà in scena il terzo derby, in città, tra San Pio X e Viadana. Il girone d’andata si concluderà nell’ultimo weekend di novembre: il San Pio X renderà visita al Gussago, Viadana ospiterà il Mazzano, mentre la Jbc osserverà il turno di riposo già toccato in precedenza dai rivieraschi (alla terza giornata) e ai cittadini (all’ottavo turno). La stagione regolare si conclude fra il 23 e il 25 febbraio 2024.