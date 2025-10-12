Basket Serie C – Il Tea Energia cade nel finale a Busnago (89-83)

MANTOVA Niente da fare per il Tea Energia San Pio X contro la Fortitudo Busnago. Ottimo inizio dei biancorossi che gestiscono il match per tre quarti, prima di cedere soltanto negli ultimi minuti. La Fortitudo vince per 89-83 superando i ragazzi di coach Farabello all’ultimo respiro. Inizio che rasenta la perfezione da parte del Tea Energia. Il primo parziale, che recita 29-19, testimonia un ottimo avvio di match da parte della formazione biancorossa, da subito in controllo della gara. Prosegue il buon momento anche nel secondo quarto, chiuso avanti di sette lunghezze sugli avversari brianzoli. La formazione di coach Farabello risponde colpo su colpo gestendo il vantaggio a fine primo tempo, chiuso sul 48-41. Esce sulla distanza la Fortitudo Busnago, limando il gap sino al 69-65. La prima vittoria stagionale sfuma solamente nei minuti finali, con la Fortitudo Busnago che allo scadere opera il vantaggio e strappa il successo, sino ad allora in pieno controllo biancorosso, solamente nel finale dell’ultimo quarto firmando il definitivo 89-83. «Abbiamo sbagliato nel momento più importante – afferma coach Farabello – Paghiamo i troppi errori nei tiri liberi». Seconda gara consecutiva al PalaFarina per il Gruppo Mauro Saviola Viadana con la Seriana. Gli orobici hanno finora raccolto due punti, mentre i rivieraschi sono ancora fermi al palo. «Dobbiamo migliorare, soprattutto nella precisione al tiro e nei liberi – afferma il playmaker Alessandro Olivieri – E’ la base per affrontare al meglio la sfida contro la Seriana. Un successo sarebbe importante sia per il morale sia per la classifica».