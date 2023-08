Basket serie C m – Vbc Stings, torna il play Guerra

Mantova Altro acquisto importante per i Jbc Stings. Il neo club mantovano riporta in biancorosso il playmaker Francesco Guerra affidandogli la regia della squadra. Un giocatore di categoria superiore che ha sposato il nuovo e ambizioso progetto di riportare Mantova nel grande basket. Fortemente voluto dalla nuova dirigenza Stings, ritorna in maglia biancorossa il playmaker classe 2000 che nell’ultima stagione ha giocato in Serie B. Nato ad Assisi (Pg) il 09/10/2000 è un play di 185 cm cresciuto nelle giovanili di Latina dove nel 2017/18 è stato aggregato alla prima squadra e ha effettuato il suo esordio in A2. Nella stagione 2018/19 il suo approdo agli Stings dove ha disputato ancora il secondo campionato nazionale. Dal 2019 al 2021 ha continuato la sua carriera in A2 con Orzinuovi prima della sua prima esperienza in Serie B nella stagione 2021/22 con la Virtus Basket Civitanova Marche. Nell’ultima annata ha calcato ancora i parquet della Serie B con la Pallacanestro Crema. Le prime parole di Francesco in vista del suo ritorno in maglia biancorosso: «Per me tornare a Mantova è una grande gioia perché sono stato benissimo nella mia scorsa esperienza qui e conosco già la città. Sono molto contento di essere stato scelto per questo nuovo progetto perché sento che tutte le persone coinvolte sono cariche ed ambiziose. Per me ripartire da qui è quasi un onore e non vedo l’ora di iniziare a giocare… Forza Jbc Stings». Nel frattempo ieri l’ex capitano Mario Ghersetti, alla sua seconda stagione in B a Ruvo di Puglia, ma che non ha mai dimenticato Mantova, ha mandato un messaggio di saluto e il suo personale “in bocca al lupo” alla squadra, allo staff tecnico e alla nuova società: «Un ringraziamento a chi ha reso possibile questo nuovo progetto per permetterci di svegliarci da questo brutto incubo. Ringrazio il presidente Palmieri, il vice, il gm Casalvieri e il presidentissimo Negri per questa rinascita. Chi è entrato in società ha capito che a Mantova si può lavorare bene. Ai Sota Chi Toca: non lasciate mai sola la squadra». Grande la gioia sui social per questo video messaggio dei tanti tifosi virgiliani, che già sognano un ritorno di Ghersetti.