Basket Serie C maschile – Il derby vien di notte: San Pio X-Viadana vale il primato cittadino

MANTOVA Il turno infrasettimanale del campionato di Serie C propone un derby tutto mantovano che promette scintille: stasera alle 21, alla Tensostruttura di Viale Fiume, la Tea Energia San Pio X ospita il Gruppo Mauro Saviola Viadana in una sfida che va oltre i due punti in palio. Due squadre reduci dal primo successo stagionale, due tecnici esperti e un derby che riaccende la passione per il basket di casa nostra, pronto a regalare emozioni e intensità.

La squadra cittadina di coach Farabello arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la convincente vittoria in casa della Libertas Cernusco (64-80), un match condotto dall’inizio alla fine e che ha mostrato significativi passi avanti nel gioco e nella solidità mentale. L’innesto di Rinaldi ha dato profondità alle rotazioni, permettendo al tecnico biancorosso di distribuire meglio i minuti e di mantenere alta l’intensità su entrambi i lati del campo. Ora l’obiettivo è dare seguito a quella prova, cercando il secondo successo consecutivo davanti al pubblico amico. «Vogliamo confermare i progressi delle ultime settimane – ha spiegato Farabello -. Il gruppo sta crescendo, la fiducia è aumentata e il derby è il contesto ideale per capire a che punto siamo davvero». Tra i protagonisti più attesi c’è il capitano del San Pio X, Maurizio Tassone, guida tecnica ed emotiva della formazione cittadina. «È stato fondamentale muovere la classifica e capire che il lavoro che stiamo facendo porta risultati – ha spiegato l’ala biancorossa -. Il successo in trasferta ci dà fiducia per affrontare al meglio le prossime gare ravvicinate. Tornare a giocare a Mantova è un piacere, e il derby sarà una prova importante per misurare la nostra continuità. Dovremo incanalare le energie nella direzione giusta e pensare a noi stessi: se entriamo in campo con le idee chiare possiamo vincere ogni partita».

Dall’altra parte, il Gruppo Mauro Saviola Viadana si presenta al derby dopo aver rotto il ghiaccio con una vittoria pesantissima sul parquet della Virtus Gorle (66-68). Dopo tre sconfitte iniziali, il gruppo gialloblù ha mostrato segnali incoraggianti di compattezza e carattere, qualità che saranno decisive anche nella trasferta di Mantova. Coach Luca Spaggiari mantiene però i piedi per terra: «Il colpo a Gorle ha fatto bene al morale, ma non dobbiamo illuderci. La squadra sta crescendo, ma il San Pio X è un avversario ostico e dovremo affrontare la partita con attenzione e coraggio. È un derby, e come tale va giocato fino in fondo». Viadana dovrà fare a meno dell’ex biancorosso Leonardo Malagutti, ancora ai box per infortunio, con tempi di recupero che si preannunciano lunghi.

Le premesse per una sfida equilibrata e vibrante ci sono tutte: il San Pio X vuole confermare i progressi offensivi e difensivi mostrati a Cernusco, mentre Viadana cercherà di cavalcare l’entusiasmo del successo a Gorle. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma nei derby l’imponderabile è sempre dietro l’angolo. Arbitrano Amighetti di Verolanuova e Tanfoglio di Montirone. La palla a due, come detto, alle 21 al Dlf: il pubblico mantovano è pronto a riempire le tribune per un confronto che vale molto più di due punti. Sarà una serata di emozioni, di rivalità sportiva e di grande passione cestistica, con due squadre decise a scrivere un nuovo capitolo della loro stagione. I biglietti per la partita si potranno acquistare direttamente alla Tensostruttura al prezzo unico di 5 euro.