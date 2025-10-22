Tennis tavolo Serie A1 femminile – Scatta il campionato: Brunetti a Bolzano per riscattare il ko in Supercoppa

CASTEL GOFFREDO Archiviata la Supercoppa, è già tempo di tornare in campo per la Brunetti Castel Goffredo. Della sconfitta di lunedì sera con il Quattro Mori Cagliari si è già detto, ma l’esito resta per certi versi clamoroso, a suo modo storico. L’ottava edizione della Supercoppa Italiana femminile ha infatti segnato la prima vittoria della formazione sarda e la prima sconfitta nella storia della Brunetti, finora unica società ad aver sempre vinto la manifestazione. La squadra cagliaritana si è imposta di forza al PalaMazzi per 2-0 (45-37 e 45-40), interpretando al meglio la nuova formula a staffetta: per il Quattro Mori si tratta del primo titolo nazionale, il secondo complessivo dopo la Europe Cup 2023.

Ora però si volta pagina perchè oggi scatta il massimo campionato femminile e la Brunetti scende in campo a Bolzano (ore 18.30) per affrontare l’ASV TT Südtirol, avversario di tante battaglie, già affrontato nella scorsa stagione nella semifinale scudetto. Una gara speciale anche per la presenza, tra le altoatesine, di Gaia Monfardini, cresciuta proprio nel club castellano con l’esperta guida di mamma Tan. L’incontro sarà diretto da Maurizio Marcon e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Fitet.

«Tutte le avversarie si sono rinforzate – osserva il presidente Franco Sciannimanico – e bisogna tener conto anche della nuova formula che assegna i punti in classifica. Il nostro obiettivo è far bene in Alto Adige, consapevoli del valore dell’avversario ma determinati a riscattare la sconfitta in Supercoppa».

Il campionato di Serie A1 femminile scatterà come detto oggi con il programma completo della prima giornata: alle ore 18 la sfida tra Quattro Mori e Norbello e, alle 19.30, il derby sardo fra Sassari e Muravera. Per la Brunetti inizia così una nuova avventura in campionato, con un solo obiettivo: difendere il tricolore conquistato ad aprile, il ventiduesimo della sua storia.