Basket Serie C maschile – Il Gruppo Saviola si fa largo tra i giganti del canestro e guarda con fiducia al ciclo terribile di fine anno

Viadana Prosegue il momento positivo del Gruppo Mauro Saviola, protagonista di un eccellente cammino nel campionato di Serie C maschile di basket. La formazione guidata da coach Luca Spaggiari ha saputo rialzarsi subito dopo la battuta d’arresto di Olginate contro il Calolziocorte, costruendo una serie di risultati che l’hanno rilanciata nelle zone alte della classifica. Il riscatto è arrivato immediato al PalaFarina contro Verolanuova, vittoria che ha dato slancio alla squadra e ha segnato l’inizio di una striscia convincente. A seguire sono arrivati due colpi esterni di grande personalità: il primo a Manerbio, il secondo sul parquet di Piadena contro il Nuovo Basket Casalasco. Domenica scorsa, davanti al pubblico amico, i rivieraschi hanno poi superato Busnago, confermando un rendimento in crescita e una condizione mentale sempre più solida. Ora il calendario propone uno dei banchi di prova più impegnativi dell’andata: sabato i viadanesi faranno visita a Dalmine alla capolista Bottanuco, prima in classifica assieme a Mazzano e forte di un margine di quattro lunghezze sul Gruppo Saviola. Una sfida ad alta quota che dirà molto sulle reali ambizioni della squadra giallonera. Spaggiari non nasconde le difficoltà dell’appuntamento, ma arriva alla gara con fiducia. «Affrontiamo una compagine che può far leva su un organico da Serie B – osserva il coach – e ha in rosa giocatori esperti, come il lungo Turelli. Io comunque sono molto soddisfatto della mia squadra: stiamo difendendo molto bene e ci facciamo trovare pronti nei momenti importanti. Dobbiamo però continuare a migliorare in attacco». Il tecnico guarda anche al ciclo che precede la fine del girone d’andata: «Bottanuco, Ospitaletto, Mazzano, Gorgonzola: affrontiamo le più forti del girone una dietro l’altra. Queste quattro partite ci diranno chi siamo. In trasferta si può anche perdere, ma dobbiamo sfruttare il fattore PalaFarina». Nel frattempo, lo staff attende buone notizie dal fronte infermeria. Tra non molto Spaggiari potrebbe infatti recuperare il play Leonardo Malagutti, ex San Pio X, il cui rientro costituirebbe un rinforzo prezioso nelle rotazioni. «Il suo inserimento – conclude il coach – dovrà avvenire in modo graduale. Sta lavorando in palestra, per ora senza contatto, ma a breve lo valuteremo per capire se è pronto per tornare in campo». Il Gruppo Saviola corre, cresce e ora vuole capire fin dove può spingersi. Il mese che arriva porterà le risposte.