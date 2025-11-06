Basket Serie C – Momento difficile per il San Pio X. Tosetti: “Penalizzati dalle assenze”

MANTOVA Perdere non è bello e non fa piacere a nessuno. A questa ferrea regola non sono sfuggiti gli atleti del San Pio X di Daniel Farabello, che sabato scorso hanno perso 93-73 a Manerbio, restando fermi a quota 4 punti nel girone Nord Est D della Serie C lombarda di pallacanestro. L’occasione per il riscatto verrà domenica prossima, quando i cittadini del presidente Diego Cavalli ospiteranno alla Tensostruttura gli orobici di Seriana Nembro, in classifica avanti di quattro lunghezze. Dunque un match tutt’altro che agevole, che il San Pio dovrà però affrontare col coltello tra i denti per tornare a muovere la classifica.

«Abbiamo affrontato Manerbio senza Tassone e Sequani – ricorda il direttore sportivo Ciro Tosetti – . Non credo che la squadra abbia risentito della sconfitta casalinga di mercoledì scorso nel derby con Viadana, maturata dopo un supplementare. Anzi, da quanto si è visto in terra bresciana, direi che i ragazzi hanno reagito bene, tanto che nei primi tre quarti abbiamo giocato alla pari degli avversari, reggendo bene l’urto. Come dicevo, le due assenze a lungo andare si sono fatte sentire. Eravamo un po’ corti». Ma la mente ora è proiettata alla Seriana: «Certo che sì – sottolinea Tosetti – . Dobbiamo pensare alla prossima gara come un’occasione per rimetterci in moto. Per noi ritornare al successo è troppo importante, quindi bisognerà approcciare la gara nel migliore dei modi. Il nostro è un girone molto equilibrato, si può vincere o perdere con chiunque. Proprio per questo in ogni partita servono la massima determinazione e concentrazione».

Oggi visita specialistica per Sequani e Tassone. Quest’ultimo potrebbe essere recuperato per la gara di domenica con la compagine di Nembro. Ha ripreso ad allenarsi Campani.