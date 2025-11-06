Calcio Eccellenza – Poggese, brutto ko al Truzzi Stadium: 0-1 dal Castelleone

POGGIO RUSCO Brutto stop in casa per la Poggese. Al Truzzi Stadium il Castelleone passa 1-0 contro i padroni di casa, che fanno un passo indietro dal punto di vista della prestazione rispetto alle uscite precedenti. Atteggiamento rivedibile per la formazione di Goldoni, che proprio del giusto approccio alle partite e nella risolutezza nell’affrontare ogni avversario aveva fatto la sua forza. Nessun segnale d’allarme: solo un’indicazione che serve più attenzione ai dettagli, anche quando si affronta una squadra sulla carta abbordabile.

Veniamo alla cronaca. I biancazzurri disputano una buona prima frazione di gara. I cremonesi sono però i primi a rendersi pericolosi. Al 5’ ci prova la punta Francisco con una stilettata dalla distanza, ma la palla esce sul fondo lontana dalla porta difesa da Mora. La Poggese risponde subito con Lamkhanter, la cui incursione centrale si esaurisce con una conclusione parata a terra dal portiere ospite. Al quarto d’ora doppia occasione per Luppi e compagni. Akinbinu prova a sorprendere Rossi da posizione defilata. Sulla respinta corta del portiere si avventa Vetere, che prova a ribattere in porta ma sfiora solo il palo. Un minuto dopo è invece il palo a mettersi tra la Poggese e il gol: Luppi si libera con una magia al limite dell’area piccola e tiro che si infrange sul montante. Vetere prova a prendere il controllo delle operazioni ma i biancazzurri non sfondano. Alla mezzora Luppi disegna una traiettoria all’incrocio su punizione ma Rossi ci arriva con le punta delle dita e devia in corner. Lamkhanter non centra la porta di testa al 40’ ma l’ultima occasione prima dell’intervallo è del Castelleone: Toete si invola sulla sinistra e calcia, impegnando Mora. Si va negli spogliatoi. La ripresa si apre con un’altra azione degli ospiti, ancora con Toete che di testa non impensierisce il portiere biancazzurro. La Poggese sembra poco determinata e finisce per pagare molto caro gli errori del primo tempo. Al 54’ una carambola in area libera Rebucci che tutto solo davanti a Mora non sbaglia, portando in vantaggio il Castelleone. I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pareggio. Al 63’ Sposato arriva sull’out e crossa, ma Rossi anticipa tutti bloccando la sfera. Luppi è sfortunato cinque minuti dopo, quando il suo tiro di testa finisce di poco alto sulla traversa. Mora tiene su la baracca al 73’ con una bella respinta sul destro di Touete. Akinbinu ha una chance al 75’ ma il suo tiro viene smorzato da un difensore e finisce debolmente tra le braccia di Rossi. Poche idee e tanta confusione per i padroni di casa, che affidano l’ultimo tentativo a Vetere. La punizione dalla distanza defilata del fantasista esce tuttavia per un soffio. A nulla serve il pressing finale dei biancazzurri. Al 90’ il Castelleone festeggia. Per la Poggese arriva la terza sconfitta in campionato. Domenica con la prorompente Soncinese servirà un altro spirito.