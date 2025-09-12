Basket Serie C – San Pio X cede al Casalasco. Esordio per Trovarelli, ex Olimpia

MANTOVA Anche la seconda uscita della pre-stagione per la Tea Energia San Pio X si conclude con una sconfitta. Nell’amichevole alla Tensostruttura di Viale Fiume, i ragazzi di Farabello cadono 86-90 con il Nuovo Basket Casalasco. Un match molto equilibrato, sviluppatosi sul filo del rasoio in ogni quarto. Il primo parziale, infatti, si è chiuso sul 23-23, confermando il sostanziale equilibrio anche al termine del primo tempo, in archivio con il 44-45 a favore degli ospiti. Buon piglio al ritorno sul parquet, con i biancorossi avanti di una lunghezza al termine del terzo quarto chiuso 23-21. Il 19-24 dell’ultimo parziale, infine, consegna la vittoria al Nuovo Basket Casalasco.

Prosegue la serie di match amichevoli utili a far crescere il livello della preparazione atletica e affinare l’intesa all’interno del roster che affronterà il prossimo campionato, seguendo i nuovi dettami tattici di coach Farabello. Dopo l’esordio di Oliver Tonon con Rovereto, in campo anche nel match con il Nuovo Basket Casalasco, il test della Tensostruttura ha sancito l’esordio con la maglia del Tea Energia San Pio X dell’altro arrivo estivo, l’ex Olimpia Milano Davide Trovarelli. Sono scesi sul parquet anche Tassone, Barrotta, Sequani e i giovani Genitrini, Filippo e Federico Farina, Zorzi, Manolache, Bendoni e Orbello.