Per ricordare i 150 anni del Giro del Mondo in 80 giorni lo spettacolo I figli del capitano Verne a Castel D’Ario

MANTOVA Qual è stato il personaggio più riuscito di Jules Verne? Ce lo chiediamo a 150 anni dalla prima edizione de IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI. Ma non se lo chiedono solo i lettori ma anche i personaggi di Jules Verne che si danno appuntamento per una specie di contest dove il giudice è proprio lo scrittore. E’ da una domanda come questa che nasce lo spettacolo “I figli del Capitano Verne” che andrà in scena sabato 26 novembre 2022 alle 18.30 all’Agriturismo Boaria Bassa a Castel D’Ario e vedrà come protagonisti Elena Benazzi e Giacomo Cecchin, anche autori del testo.

Cosa potrebbe succedere se i personaggi di Jules Verne facessero a gara per conquistare il titolo di suo personaggio preferito? E se a dover decidere fosse lo scrittore in persona?

“Siamo partiti dalla voglia di raccontare il nostro Jules Verne – ci dice Elena Benazzi, attrice e autrice di altri spettacoli per ragazzi – io interpreto i 5 personaggi che si materializzano di fronte allo scrittore e tentano di convincere lui (e il pubblico) di essere i migliori ricordando le loro imprese all’interno di alcuni tra i romanzi verniani più famosi”.

Durante lo spettacolo i ricordi di Giulio Verne si intrecciano con le vite dei suoi personaggi, e tra testimonianze d’affetto, improbabili elementi scenografici assemblati al momento e racconti di episodi avventurosi, si snoda un viaggio tra aria, fuoco, acqua, terra, e una quinta dimensione, il tempo.

“Interpretare Jules Verne è appassionante – spiega Giacomo Cecchin, giornalista e guida turistica alla sua prima prova come attore – lo scrittore era una delle mie letture preferite: se avessi dovuto scegliere tra lui e Salgàri avrei scelto il francese. Questo spettacolo fa rivivere ai lettori di Verne i suoi personaggi e fa venir voglia di leggere i romanzi a chi non li ha mai letti”.

I personaggi che si mettono in gioco davanti a Giulio Verne sono Samuel Fergusson di “Cinque settimane in pallone”, Otto Lidenbrock de “Viaggio al centro della terra”, il Capitano Nemo di “Ventimila leghe sotto i mari”, Michele Strogoff, il corriere dello Zar e Passepartout de “Il giro del mondo in 80 giorni”.

Chi vincerà il titolo? Per scoprirlo si deve venire all'Agriturismo Boaria Bassa in via don Bertoldi 18 a Castel D'Ario. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona compresa apericena e per informazioni e prenotazioni basta telefonare allo 0376664479 – 3485227814.