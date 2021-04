Basket Serie C Silver – Curtatone cede di schianto a Ospitaletto (81-49)

CURTATONE Nella terza gara del girone di ritorno, lo Junior Curtatone ha incassato venerdì sera una netta sconfitta sul campo dell’Ospitaletto in quello che si presentava, classifica alla mano, come uno scontro diretto per il primato nel girone. Il quintetto virgiliano si è presentato all’appuntamento carico di speranze dopo tre vittorie consecutive e l’exploit di Colorno sul Casalmaggiore che aveva infranto il tabù trasferte. Ma ha invece rimediato una vera batosta. C’è stata partita, di fatto, soltanto fino all’intervallo. Nel primo quarto, in particolare, Asan e compagni hanno tenuto bene testa agli avversari chiudendo il parziale sotto di 3 (21-18). Equilibrio anche nel secondo quarto, con l’Ospitaletto che allarga leggermente il gap e va al riposo avanti di 7 (45-38). La seconda metà del match è invece un incubo per lo Junior, che segna la miseria di 11 punti in venti minuti (addirittura solo 3 nell’ultimo quarto) e alza bandiera bianca: l’81-49 finale non ammette discussioni.

«Per metà partita abbiamo fatto bene – commenta il presidente Angelo Pinzi – poi Ospitaletto ha dettato legge. E’ una squadra costruita per salire in C Gold e gioca come se di fatto ci fosse già. Ha stentato un po’ ad inizio torneo, ma ora ha ingranato e sta mostrando tutto il suo valore. Nella gara d’andata avevamo sfoderato una prestazione super per batterli. Stavolta potevamo fare di più, contenere almeno lo scarto finale, ma non dobbiamo comunque abbatterci».

OSPITALETTO-JB CURTATONE 81-49 (21-18, 24-20, 20-8, 16-3)

OSPITALETTO Mora 18, Crescini 15, Davico 15, Battaglia 14, Caramatti 9, Brunelli 4, Lottatori 3, Delbono 2, Ghitti 1, Migliorati 0, Prandelli, Zanardi. All.: Peli.

JB CURTATONE Cacciatori 9, Asan 11, Raskovic 9, Braghini 6, Roversi 6, Vukubrat 3, Barrotta 2, Jacimovic 2, Mazzoni 1, Masenelli, Pantic, A. Trazzi. All.: S. Trazzi.

ARBITRI Parolini e Bignotti di Carugate.