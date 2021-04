Basket Serie C Silver – Curtatone, primo hurrà in trasferta. Negrini ancora ko

MANTOVA Curtatone finalmente concreto anche in trasferta: a Colorno, contro il Casalmaggiore, prima vittoria esterna per lo Junior che lontano dal PalaBoschetto aveva perso il derby di Quistello e a Verolanuova. Casalaschi avanti 19-17 nel primo quarto, poi Curtatone ha preso in mano la gara (31-29 all’intervallo), allungando nel terzo quarto per dilagare nell’ultimo fino al +27 della sirena. «Un po’ contratti nei primi due quarti – racconta il diesse Paolo Mazzoni – dopo è stato più facile con un’ottima prestazione».

Prosegue, invece, il momento no della Negrini Quistello, che venerdì sera ha incassato la sesta sconfitta di fila contro il Manerbio. Dopo un primo quarto in equilibrio (15-15), i bresciani hanno letteralmente preso il largo nel secondo periodo (26-41 all’intervallo) e gestito senza troppi affanni il resto del match: alla sirena finale il punteggio è 48-71. Grossi problemi in attacco per il quintetto quistellese, bloccato a 11 punti nei tre quarti conclusivi. Morello ha giocato nonostante fosse acciaccato senza entrare nel tabellino.