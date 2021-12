QUISTELLO La Negrini Quistello e coach Moreno Marzi hanno deciso di comune accordo di terminare il loro rapporto di collaborazione. A subentrare sarà il reggiano Stefano Notari, che ieri sera ha guidato il primo allenamento della squadra. Notari ha allenato il Campagnola Emilia in D, il Reggiolo in Promozione Emiliana e il Correggio in C Silver e precedentemente C2. Gli ultimi due anni è stato capo allenatore del Tricolore Reggio Emilia, squadra di C femminile.