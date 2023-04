Basket serie C Silver – Viadana a Bottanuco per il 1º round. S. Pio X pronto per la Sanmaurense

Mantova Domani sera, al PalaRavizza di Pavia (ore 20.30) il San Pio X inizia il cammino nei play off Gold della C Silver. La squadra di Gabrielli sarà ospite della Sanmaurense di Fossati, che ha chiuso al comando con 42 punti la stagione regolare nel girone Verde. Il quintetto cottadino invece è giunto secondo con 40 punti nel girone Rosso. Il programma prevede cinque partite: seconda sfida mercoledì prossimo al Dlf (ore 21), Le vincenti delle tre sfide si affronteranno per determinare il campione lombardo di C Silver. «Non sappiamo nulla della compagine pavese – afferma il presidente Diego Cavalli – Entrambe le squadre hanno centrato la promozione nella C Unica: vedremo di fare bella figura contro una compagine che se ha chiuso in vetta il suo girone avrà qualità e valori». Ancora assente Mauceri. Stasera invece nei play off Silver comincia il proprio cammino il Gruppo Mauro Saviola Viadana, ospite a Bottanuco (ore 21.15) del Gmg Food&Drink. La squadra ospite di Malvestiti ha chiuso al quarto posto la stagione regolare nel girone Blu con 30 punti, sei in più dei rivieraschi inclusi nel girone Rosso. Anche qui cinque le gare in programma; se Viadana avrà la meglio sugli orobici accede alla C Unica. Secondo round mercoledì al PalaFarina (ore 21). «La compagine bergamasca si annuncia molto fisica – spiega il presidente Massimo Pizzetti – Rispetto ma senza timore, dobbiamo fare la nostra gara. Bisogna essere concreti rispetto alla stagione regolare, nella quale abbiamo sprecato almeno 14 punti».

Dal canto suo lo Junior Curtatone debutta nei play off Silver domenica a Tea Arena (ore 18) ospitando il Pezzini Morbegno 70 di Ivan Bianchi, che nel girone Blu ha chiuso a quota 22, mentre i ragazzi del presidente Angelo Pinzi di punti nel Rosso ne hanno racimolati 30. «Partita difficile da interpretare – dichiara coach Alberto Bortesi – Affrontiamo per la prima volta la compagine valtellinese. Giocherà un ruolo importante la tensione. Dobbiamo avere pazienza e impostare da subito i nostri ritmi». Giovedì secondo programma gara-due a Morbegno (20.30).