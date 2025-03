Bocce – Memorial Savoldo e Ferracin: a Montata Carra trionfa la terna veronese Busato-Buson-Riolfi

Mantova A Montata Carra si è svolto il 2° Memorial Adriano Savoldo/Francesco Ferracin, gara regionale nella specialità di terna, organizzata dalla Bocciofila Montata Carra. Alla partenza per le fasi di qualificazione, dalle ore 9 di domenica 16, sulle corsie di Porto Mantovano, Roverbella, Rodigo, Asola, Castellucchio, Cerese, Suzzara, Gonzaga e Pegognaga, si sono presentate 132 formazioni, con 47 atleti di categoria A, 51 di B e 34 di C, in rappresentanza di 60 società. Le finali si sono tenute nel pomeriggio sulle corsie della Bocciofila Montata Carra, sotto lo sguardo di un numeroso e appassionato pubblico, e si sono concluse alle ore 22.30. Le premiazioni sono state condotte da Ezio Volpi, presidente della Montata Carra, con le mogli di Adriano Savoldo e Francesco Ferracin. Primi classificati, la giovane terna con Francesco Busato-Nicola Buson-Roberto Riolfi, portacolori della Bocciofila Jolly Verona. Al secondo posto Marco Fuso-Davide Filippo Coscia-Gianni Luca Franzin della Fontanina Pietro Pavia. Terzi Roberto Besuti-Umberto Maniscalchi-Giorgio Andreasi de La Ferrarese Ferrara. Quarti Gennaro Ferraioli-Francesco Coppola-Romano Mattioli della Corlese Modena. Dal quinto all’ottavo posto: Francesco Omodei-Fabio Saraceni-Renato Papa della Solferino Bocce, Alberto Ceresoli-Marco Penati-Alessandro Pasqualini della Brambilla Milano, Marco Soragna-Mauro Soragna-Rubes Berni della Suzzarese e Mauro Maccaferri-Silvano Paladino-Ermanno Verucchi della Solierese Modena. Direttore di gara, coadiuvato nelle partite di finale dagli arbitri federali AIAB, Giampiero Bonfrisco, Ferruccio Zanini “Romeo Bertolani”.

A scuola con Bocciando si impara

Lo Sport “Bocce con Bocciando si impara” ha fatto il suo ingresso nell’attività motoria della scuola secondaria di Roverbella, con le cinque classi di terza media, a partire da lunedì scorso alla Bocciofila Nuova Roverbellese. Il Progetto si propone di informare e formare – attraverso giochi ed esercitazioni – lo sviluppo delle competenze psicomotorie degli alunni con il rispetto delle regole di gioco e comportamento.

I ragazzi, oltre i loro insegnanti, saranno seguiti da Ferruccio Zanini, educatore sportivo designato dalla Federazione Italiana Bocce, coadiuvato da William Bertazzoni, presidente della Bocciofila Nuova Roverbellese, con alcuni atleti.