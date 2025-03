Calcio 1a Categoria – Motta: “Medolese, che gruppo! Ora sotto col Porto”

Medole Con una doppietta nel secondo tempo, Francesco Motta ha prima ribaltato e poi steso lo Sporting nel derby di domenica, regalando tre punti d’oro alla sua Medolese. La vittoria così ottenuta ha infatti permesso ai viola di allungare la striscia di risultati positivi iniziata dopo il giro di boa in campionato e, soprattutto, di uscire dalla zona calda della classifica. «È stata una partita pazza, non c’è che dire – commenta l’attaccante – Dopo un buon primo tempo concluso in cui siamo però andati sotto, il mister negli spogliatoi ci ha chiesto di tirare fuori gli attributi. Quando siamo tornati in campo abbiamo ribaltato il punteggio in 5 minuti. Da lì è stata una lunga sofferenza. Loro hanno pareggiato, ma la fortuna ha voluto che mi capitasse subito l’occasione giusta per rimettere il muso avanti. Tutto questo sarebbe stato vano senza il salvataggio nel finale di Leoni: ha compiuto un’autentica prodezza». Il doppio sigillo impresso alla partita fa ben sperare Francesco e compagni in vista delle prossime partite: «I compagni erano felicissimi: venivo da un periodo complicato, con qualche infortunio, e tutti ci tenevamo che potessi sbloccarmi. Per quanto mi riguarda – aggiunge il bomber – sono più contento di aver aiutato la squadra, non guardo al mio bottino personale». Come anticipato, con il successo nel derby la Medolese continua la sua imbattibilità nel girone di ritorno. Il segreto? Secondo Francesco, «la coesione e l’affiatamento che si sono instaurati nel gruppo. È servito un periodo di adattamento per conoscersi e, in quel periodo, i risultati faticavano ad arrivare. Ora siamo più uniti e vogliamo giocarci le nostre carte». La strada verso la salvezza è ancora lunga e non sono consentite distrazioni, come il bomber fa notare: «Dobbiamo continuare con questo atteggiamento, senza mai sottovalutare nessuno e tenendo la spina attaccata, già dalla prossima col Porto. Nonostante siano secondi, loro non ci prenderanno sottogamba. Dovremo farci valere».