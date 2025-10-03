Bocce – Villapomese pigliatutto al Trofeo San Michele. Vince Allocca

VILLA POMA Dopo una breve pausa vacanziera, riprendono le manifestazioni delle bocce con l’entrata in vigore del nuovo anno sportivo. La prima gara è stata il Trofeo San Michele. Trattasi di gara regionale, serale, individuale, riservata alle categorie B-C-D, organizzata dalla Villapomese. Oro, argento e bronzo alla Villapomese con Pasquale Allocca primo classificato; al secondo posto Massimo Cappi, terzo classificato Carlo Malvezzi. Dal quarto all’ottavo posto: Massimo Forlani “Mamma Mia MO”, Bruno Corazzari “Massese “MO”, Salvino Iannucci “Campagnolese MO”, Fabrizio Pederzoli “Dorando Pietri MO”, Dante Veratti “T.R.E.M. Osteria Grande BO”. Direttore di gara, Romeo Bertolani.

Coma da disposizioni Federali, l’inizio del nuovo anno sportivo 2026 non partirà dal primo gennaio come in passato, ma è iniziato con l’1 ottobre 2025 e terminerà il 30 settembre 2026, mentre i punti classifica gare validi per promozioni e retrocessioni sono validi fino al 15 luglio 2026.

Prossimo evento: il 2° Trofeo Dice Auto. Gara serale, regionale, nella specialità di coppia per le categorie A-B-C-D, organizzata dalla Bocciofila Gonzaghese: fasi di qualificazione dal 6 al 9 ottobre con finale venerdì 10 separata al possibile.