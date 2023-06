Boxe – Domani la seconda Fight Night della Mantova Ring alla bocciofila di Montata Carra

Mantova Domani alla Bocciofila di Montata Carra andrà in scena la Mantova Ring Fight Night, seconda riunione di pugilato organizzata dalla palestra del maestro Massimo Di Padova. Ieri si è svolta la presentazione alla discoteca “Mascara” con Di Padova, il vice presidente Paolo Ghidoni, il ds Davide Casarotto e il maestro Bruno Falavigna della Boxe Mantova. Dopo il grande successo della serata del 28 aprile, torna la noble art. Questa volta con la novità del match professionistico (superwelter) tra il vincitore del Titolo delle Cinture Mohammed Graich della Boxe Verona, seguito dal procuratore mantovano Francesco Ventura, e Nassim Boussadra (Asd Irpinia). Prima però ben 11 combattimenti di dilettanti con i ragazzi della palestra di Porto (Froldi, Gao e i deb Floriani ed El Hamdaouy), l’imbattuto Rei Gabrieli della Boxe Mantova, Medini del Top Team Italia di Castiglione e tanti altri pugili di palestre “amiche” reggiane, veronesi, bresciane e trentine. Da seguire con attenzione il primo match femminile junior, che darà inizio alla serata, tra Sharma Simrat (Boxe Guastalla) e Chiara Carcaterra (Action Boxe). Non mancheranno alcune esibizioni per unire sport e spettacolo: canterà Giorgia Gonella e vi sarà il saggio di fine anno della scuola di ballo Suave Tumbao di Paolo Germiniasi. Il via alle 19.30 e ingresso libero con possibilità di risotto a bordo ring. «Ci siamo superati – spiega il maestro Di Padova – Per la prima volta, grazie anche alla collaborazione con la Boxe Mantova, avremo a Porto un match tra professionisti. Oltre a questo, undici incontri di dilettanti e teniamo particolarmente a quello femminile, perché vogliamo diffondere tra tutti la nostra disciplina. Speriamo di ripetere il successo della prima serata». «Organizzare con continuità eventi di questo tipo – spiega Falavigna – e non è certo facile, aiuta il nostro movimento a crescere». Domani quindi tutti a Montata Carra. Inoltre ricordiamo che il 20 luglio in piazza Broletto tornerà il “Memorial Lasagna”. (cris)