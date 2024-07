Boxe – “Memorial Lasagna”, nuovi sfidanti per Kaba, Graich e Kobba

Mantova Si scaldano i motori del ‘X Memorial Attilio Lasagna’, che andrà in scena giovedì 25 in piazza Broletto con primo colpo di gong alle ore 21. Sette gli incontri previsti, con un programma professionistico completamente rivoluzionato rispetto a quanto annunciato in precedenza. Gli organizzatori (il procuratore sportivo Francesco Ventura e la Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna, in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio di Comune e Provincia) hanno dovuto fronteggiare il forfait di tre pugili in meno di 24 ore, a una decina di giorni dall’evento. «Questo tipo di imprevisti sono all’ordine del giorno – commenta Ventura – ma tre avversari su tre dei miei pugili, con cui ero d’accordo da settimane, saltati in una sola giornata con diverse motivazioni credo sia un record. Comunque siamo riusciti a metterci una pezza, con un programma che forse si preannuncia ancora più spettacolare del precedente». Il già pluricampione italiano nonché del Mediterraneo Wbc dei superleggeri Arblin Kaba, bolognese, farà il suo esordio nei pesi leggeri contro il vicentino Maycol Escobar, atleta che ha affrontato i migliori pugili italiani ed europei della categoria dando sempre battaglia e senza mai finire ko. Il superwelter veronese Mohammed Graich, già sfidante al titolo italiano, affronterà invece lo spagnolo dal record positivo Ayoub Zakari. Il ‘prospect’ guastallese Hassan Kobba, peso medio, se la vedrà nel suo terzo incontro da professionista col romagnolo Francesco Palermo. «Saranno tre grandi battaglie sulla distanza delle sei riprese – conclude Ventura – in cui saranno impegnati i migliori pugili del mio team contro avversari di assoluto valore». Travagliato anche il programma della ricca cornice dilettantistica, in cui saranno protagoniste le giovani promesse mantovane. Si è infortunato in questi giorni l’avversario di Samir Haddaji, fratello dell’ex professionista Jamel, che rischia di dover rimandare il battesimo del ring se non si riuscirà a trovare un sostituto dell’ultima ora. Confermate ed attesissime invece le sfide del peso massimo ex componente della Nazionale Antonio Mondillo (sulle quattro riprese contro il bresciano Alessandro Capuzzi), di Rei Gabrieli contro il bresciano Groppelli e di Moiz Hussnain Asif contro il guastallese Euticchio. Per la Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova combatterà il figlio e nipote d’arte Matteo Di Padova (suo nonno Giuseppe fu campione italiano dei pesi welter nei primi anni ’80, infiammando una città intera), contro il bolognese Maccaferri. A uno di loro sarà assegnata la “Coppa Giulio Giovannoni al miglior pugile mantovano”, in ricordo del giornalista sportivo recentemente scomparso che per tanti anni fu speaker della Boxe Cavallari, della Boxe Mantova e della Boxe Tricolore. L’evento sarà gratuito, con la possibilità di contribuire liberamente: parte del ricavato sarà devoluta all’Istituto Oncologico Mantovano.