Calcio Eccellenza – Arioli: “Castellana, divertiamoci”

CASTEL GOFFREDO Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Eccellenza. Domenica 8 settembre scatterà la prima giornata di campionato, mentre per quanto riguarda la Coppa, il primo turno si disputerà in tre date: mercoledì 28 agosto; domenica 1 settembre e mercoledì 18 settembre. Dopo la prima annata in categoria chiusa al decimo posto, la Castellana ha deciso di ripartire dalla forza del gruppo consolidato. «Le cose vanno bene – racconta mister Giovanni Arioli – . Inizieremo la preparazione lunedì 29 luglio e non vediamo l’ora di cominciare. Abbiamo deciso di ripartire dal gruppo dello scorso anno, più qualche inserimento mirato. Al momento siamo quasi al completo: ci manca solo un esterno destro». Chi non farà parte del nuovo corso… «Sono partiti Faye Pape, Pizza, Bignotti, Tognazzi e Aceti. Mentre i due nuovi arrivati sono l’attaccante Okou Okou e il difensore Messali. Ho parlato con Okou, mentre con Lorenzo ancora no. Le altre novità sono il ritorno del preparatore dei portieri, Matteo Lazzari che è già stato con noi anni fa. In più si è unito un nuovo magazziniere: Cielotto». Il tecnico goffredese ha già le idee ben chiare sul da farsi: «L’obiettivo di questa stagione è divertirsi. Ripartiamo da zero, consapevoli che sarà difficile riconfermarsi. Nel nostro girone ci saranno corazzate come Castiglione, Darfo Boario e Vertovese, ma dal canto nostro poco importa. In primis cercheremo di raggiungere la salvezza, poi il resto verrà di conseguenza. Detto questo, sono convinto di avere un bel gruppo. Lo scorso anno, abbiamo fatto bene sia all’andata, che al ritorno. Non siamo più la sorpresa del campionato, le avversarie ci conoscono meglio». «Mi aspetto di più da tanti – tuona l’allenatore – . Thai Ba ha alternato prestazioni buone con altre meno convincenti. Menolli dovrà confermare le sue doti e qualità perché da lui mi aspetto più costanza. A Omorogieva ho chiesto di essere il giocatore importante. Dovrà riconfermarsi come attaccante forte, ma continuo». «Invece il nuovo acquisto Okou Okou – conclude Arioli – ha ampi margini di miglioramento. È giovane, forte e con tanta voglia di diventare un big. Le carte in regola per fare bene le abbiamo, non resta che prepararci al meglio».