Castiglione: “Cerchiamo di capire l’autismo”, la nuova opera firmata da Gianus

CASTIGLIONE L’arte di Gianus colpisce ancora. Risale a ieri mattina la posa di un’opera sotto a un cartello che indica il punto di fermata di uno scuolabus. Si tratta di un’opera che a prima vista a molti potrebbe apparire non chiara: si tratta infatti di un messaggio scritto grazie al codice binario. L’opera invita a riflettere sul tema dell’autismo nei bambini. «L’opera – fa sapere l’artista – rappresenta la difficoltà da parte delle persone a comprendere e accettare la diversità: in questo caso l’autismo. Ma dal mio punto di vista è solo la non comprensione del mondo autistico, con tutte le sue diversità caso per caso. La non comprensione viene rappresentata nella tela dalla scritta “Non capisci il mio mondo”, in scritta realizzata utilizzando il codice binario. Si tratta di un codice basato sul solo utilizzo dei numeri 1 e 0: una regola rigida come rigide sono le regole della mente di una persona autistica. Ho deciso di posizionare l’opera proprio lì per il simbolo rappresentato sul cartello: due bambini che corrono tenendosi per mano, simbolo dell’inclusione di una ragazza o di un ragazzo con autismo aiutati dai compagni ma soprattutto dalla scuola. Pongo una riflessione: la società fa abbastanza per le famiglie e per i ragazzi autistici? I fondi stanziati bastano? Le famiglie sono lasciate sole? Inclusione esiste? In conclusione l’opera descrive l’autismo come una caratteristica di una persona. Siamo noi a non capire le sfaccettature del mondo di una persona autistica; un mondo diverso ma non sbagliato. Il trucco forse è accettarlo e cercare di decifrarlo».