Calcio serie C – Mantova, tempo di nomine: Alessandro Raffa nuovo segretario sportivo

MANTOVA Qualcosa si muove. Il vertice societario di domenica sera, dopo il match contro l’Imolese, è servito a smuovere le acque, al fine di riempire alcuni vuoti nell’organigramma societario. Ieri mattina il club di viale Te ha annunciato l’arrivo di Alessandro Raffa, il quale rivestirà il ruolo di segretario sportivo. Si occuperà quindi dei tesseramenti e dei rapporti con la Figc. Un ruolo fondamentale in un club professionistico. Fino a poco tempo fa, questo compito è stato eseguito da Marconato, visto ogni tanto di sfuggita negli uffici di viale Te. Arrivato in estate, Marconato ha lasciato Mantova per approdare al Vicenza. Raffa non è nuovo a questo tipo d’incarico. «Diplomatosi a Coverciano nel 2014 come Direttore Sportivo ad indirizzo amministrativo – si legge nel comunicato della società biancorosa – Alessandro Raffa ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale nell’S.S. Milazzo dal 2010 al 2012, nell’A.C.R. Messina per ben cinque stagioni consecutive e, dal 2017 al giugno del 2020, nella Sicula Leonzio».

Chiuso il capitolo segretario sportivo, si passa all’altro tassello da sistemare, ovvero quello del nuovo ds. La questione è più delicata, come avranno capito i tifosi biancorossi. Il patron Maurizio Setti ha preso in mano la situazione e ha voluto seguire attentamente i lavori per la futura nomina del nuovo direttore sportivo. Gli indizi portano al nome di Alessandro Battisti, ex ds dell’Aprilia. Dovrebbe essere lui il sostituto di Righi. Di professione avvocato, Battisti arriva da un’esperienza triennale con l’Aprilia e ora è pronto a ritornare nel calcio professionistico. Da viale Te fanno capire che servirà ancora un po’ di margine per arrivare all’annuncio ufficiale. Questo fa pensare che la dirigenza, fino all’ultimo, vaglierà anche altri profili, come aveva fatto intendere il presidente biancorosso Ettore Masiello nel post gara di domenica. In realtà nessuno si è voluto sbilanciare ufficialmente. Nemmeno il diretto interessato (ieri irrangiungibile per la Voce). Il suo momentaneo silenzio potrebbe anche essere un altro segnale di rispetto nei confronti dei dirigenti virgiliani, prima del nero su bianco che potrebbe arrivare da un giorno all’altro. Con Battisti il Mantova affronterà il mercato invernale (salvo cambiamenti legati alla pandemia). Battisti, ovviamente, lavorerà in tandem con il ds del Verona, Tony D’Amico, sempre nell’ottica di portare avanti il progetto sportivo che ha in testa patron Setti.