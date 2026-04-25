Calcio 3a Categoria – Semifinali play off a Ostiglia e Castel d’Ario. Il Casalromano deve vincere a Bassano

Mantova Nel campionato di Terza Categoria si giocano domenica le gare del secondo turno dei play off, di fatto le semifinali. Nel primo, come si ricorderà, è saltato completamente il fattore campo e anche nelle sfide odierne le squadre impegnate in trasferta, peggio piazzate al termine della stagione regolare, dovranno per forza vincere per passare il turno. La Cantera, dopo il colpaccio di domenica scorsa a San Giorgio, dovrà percorrere qualche chilometro in più per andare a Castel d’Ario a sfidare la terza forza del girone: il precedente stagionale al “Baldini” è finito in pareggio, risultato che, come detto, promuoverebbe i bianconeri alla finale. Si annuncia equilibrato anche il match di Ostiglia tra i rivieraschi, secondi nel girone, e la Robur Marmirolo, che ha fatto fuori il Solferino nel primo turno, ma si presenta al “Mazza” senza bomber Ouacham squalificato. Una vittoria a testa nei due precedenti stagionali con fattore campo decisivo. Nel girone cremonese torna in campo il Casalromano, ospite dell’Atletico Bassano: nel primo turno è bastato il pari (0-0) col Torreicio ai gialloblù, che stavolta però devono vincere per forza laddove, un mesetto fa, avevano pareggiato il match di campionato. In bocca al lupo!