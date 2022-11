Bovimac domani chiude con la finale della mostra bovina e il convegno sull’agricoltura di precisione SULL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE

GONZAGA – Gonzaga, 26 novembre 2022. Ultimo giorno domani (domenica) per la ventinovesima edizione di Bovimac, in corso alla Fiera Millenaria di Gonzaga con sei padiglioni espositivi, il salone delle macchine agricole, mostra bovina e approfondimenti.

Ingresso dalle 9 alle 18. Nel programma della giornata di chiusura c’è il convegno di Confai dedicato alle nuove tecnologie in agricoltura e alla formazione specializzata per le macchine agricole: “Tecniche applicative per agricoltura di precisione”, a cura di Confai (ore 9,30). Nello stand Coldiretti si parla invece di agevolazioni fiscali per le imprese agricole: l’esperto dell’associazione è a disposizione dalle 9 alle 13.

Nella mattinata si terranno anche le finali e le premiazioni della Mostra Bovina Interprovinciale del Comprensorio del Parmigiano Reggiano, promossa da Aral e Anafibij. La competizione è dedicata agli allevatori che producono latte per il Parmigiano e vede in gara 20 allevamenti e 60 capi da Mantova, Parma, Modena, Reggio Emilia e Bologna. Nel frattempo oggi si è tenuta la Gara di Giudizio collegata alla Mostra e dedicata agli istituti agrari, durante la quale gli studenti si sono sfidati nella valutazione delle caratteristiche dei capi in gara. Ha vinto l’Istituto Galilei di San Secondo Parmense, che ha superato Centro di formazione professionale Afgp Bonsignori di Remedello (BS), Istituto Ponti di Somma Lombardo (VA), Istituto S. Vincenzo di Albese con Cassano (CO) e Istituto Strozzi di San Benedetto Po (MN).

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Dalle 9,00 alle 13,00 Stand Coldiretti: Agevolazioni per le imprese agricole – Le novità introdotte dalla programmazione Regionale 2023-2027

Ore 9,30 Ring Zootecnico: Mostra Bovina Interprovinciale del Comprensorio del Parmigiano Reggiano. Inizio lavori di valutazione categorie Vacche in latte e Finali.

La Mostra è organizzata da ARAL in collaborazione con Fiera Millenaria di Gonzaga, ANAFIBJ e Consorzio Parmigiano Reggiano

Ore 10,30 Sala Convegni “Gian Paolo Tosoni”: “Tecniche applicative per agricoltura di precisione”, a cura di Confai

Saluti introduttivi: Marco Speziali, presidente Confai Mantova. Relatori: Andrea Parma di Trimble, referente Precision Planting e Area Manager per il Nord Ovest; Andrea Piccino di Trimble referente Servizi Agronomici e Area Manager per il Nord Est.