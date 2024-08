Calcio Serie B – Mantova, mercoledì mattina la ripresa degli allenamenti. Da valutare Burrai. Per Bombagi c’è il Siracusa

Mantova Terzo e ultimo giorno di riposo per il Mantova. Domani mattina, al Sinergy Center (la “vecchia” Mantovanello), riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida di Coppa Italia col Lecce. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, alle ore 18.30, allo stadio Via del mare. A tenere banco in casa biancorossa sono le condizioni di capitan Salvatore Burrai, uscito anzitempo nel turno preliminare di Coppa con la Torres. Il centrocampista ha subìto un pestone alla mano che si è poi gonfiata: domani effettuerà la risonanza. Buone indicazioni per mister Davide Possanzini però sono arrivate dalla sfida con i sardi. Nella formazione schierata dal primo minuto, c’era un solo volto nuovo che ha ben figurato: l’attaccante Leonardo Mancuso. Mentre nella ripresa sono scesi in campo anche l’altro attaccante, Francesco Ruocco, ex di turno, che ha sfiorato il gol, e il centrocampista Mattia Aramu. Possibile minutaggio potrebbero avercelo nella sfida col Lecce coloro che sono rimasti in panchina. Questo per poter arrivare al debutto del 18 con la Reggiana, in buono stato. Nel frattempo non ci sono novità sul fronte uscite. Francesco Bombagi si è preso ancora tempo per decidere cosa fare del suo futuro. Dopo aver rifiutato la Lucchese, su di lui è rimasto solo il Siracusa che ha avanzato una proposta biennale. Sul fronte abbonamenti, il totale è salito a 5200.