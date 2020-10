Basket A2 – Coach Di Paolantonio: “Staff, bello vincere il derby, ma siamo tutti sotto esame”

MANTOVA Positiva conclusione del cammino in Supercoppa per la Staff Mantova. La squadra di coach Emanuele Di Paolantonio si è imposta sabato a Verona sulla Tezenis, forte dell’ex Candussi. Un successo che segue quello interno con Orzinuovi. Ora testa al campionato, che inizierà il 22 novembre e non più il 15, dopo la decisione della Fip di posticipare di una settimana per l’emergenza sanitaria e le nuove norme del Governo in materia. Saltano quindi i primi due turni, quello del 15 alla GP Arena con Capo d’Orlando e quello del 18 in casa dell’Urania Milano, che dovranno essere riprogrammati. Si comincia quindi domenica 22 alla Grana Padano Arena con Udine, che in terra virgiliana di recente ha centrato il successo nella gara d’esordio della prima fase della Supercoppa. «Aver vinto il derby non può che farci piacere – afferma il coach teramano – Per i nostri avversari non è una scusante la mancanza di qualche atleta, considerato che hanno potuto schierare Ceron da qualche giorno aggregato al team veneto. E noi eravamo privi di Ghersetti. Le gare di Supercoppa sono servite per entrare in clima campionato, visto che c’erano i 2 punti in palio, però siamo ancora tutti in rodaggio e in fase di preparazione. Siamo ancora tutti sotto esame: Udine e Verona sono squadre costruite per puntare alla promozione nella massima serie, ma occhio anche a Orzinuovi. Il nostro esordio in campionato da calendario doveva avvenire a Mantova con Orlandina che sarà un osso duro per tutti col roster che si ritrova. Debuttiamo con Udine che è forte, ma ci penseremo più avanti: prima dobbiamo guardare in casa nostra. Sono contento di come procede il lavoro: disputeremo almeno cinque amichevoli prima dell’esordio, utili per verificare come procede la preparazione e per eliminare determinate lacune». Prime due amichevoli con Bergamo e Treviglio in sedi ancora da stabilire.