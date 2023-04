Calcio 1a Categoria – Ferretti: “Curtatone, fuori tutto per la salvezza”

Curtatone Il successo prima della sosta sul campo del Gonzaga ha rilanciato le quotazioni del Curtatone in chiave salvezza. La squadra rossoblù attualmente occupa la penultima posizione, ma il distacco dalla quintultima (10 punti), il Manerbio, non le consentirebbe di disputare i play out. Restano però quattro partite per migliorare il piazzamento e garantirsi la possibilità di giocarsi la salvezza agli spareggi. La Nac domani pomeriggio ospiterà al Boschetto la Bagnolese, ultima delle squadre ora in salvo, che all’andata ha vinto 1-0 e prima della sosta ha dato filo da torcere alla Serenissima.

«E’ una gara molto importante – afferma il presidente Paolo Ferretti – come del resto lo saranno tutte da qui alla fine del campionato. La squadra a Gonzaga ha fatto bene, affrontando il match con il giusto atteggiamento, e alla fine è stata premiata con la conquista dei tre punti. Con questo tipo di prestazioni l’obiettivo salvezza è alla nostra portata. In queste ultime quattro partite dobbiamo cercare di racimolare i punti necessari per giocare i play out e, magari, migliorare la posizione per avere un vantaggio negli spareggi. La Bagnolese è avversaria temibile e va affrontata con impegno e massima attenzione per non concederle dei vantaggi». Per la sfida di domani tra i rossoblù sarà assente soltanto Bonora.