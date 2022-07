Calcio 1ª Categoria – Ferretti: “Obiettivo salvezza per il Curtatone dei giovani”

Curtatone Il Curtatone ha intrapreso la politica dei giovani ormai da alcune stagioni, dopo una serie di tentativi di andare in Promozione sfumati sempre ai play off, e su questa strada proseguirà anche nel prossimo campionato di Prima Categoria. Lo conferma il presidente Paolo Ferretti, che ha affidato il compito di guidare la squadra all’obiettivo salvezza al confermatissimo allenatore Alessandro Mutti. Squadra che si presenterà ai nastri di partenza della stagione con molto volti nuovi, ma sempre all’insegna della linea verde.

«Ho seguito un po’ in disparte l’evolversi del nostro mercato – afferma Ferretti – ad allestire la rosa ci hanno pensato il direttore generale Fausto Cominotti e il diesse Nicola Cicola. E credo abbiano fatto un buon lavoro. La squadra è stata costruita per disputare un buon campionato e raggiungere una tranquilla salvezza. Speriamo quindi di evitare gli affanni dell’ultima stagione, quando una serie di vicissitudini e problematiche varie ha complicato i nostri piani e la permanenza in categoria ce la siamo dovuta sudare fino ai play out».

«Il Curtatone – precisa il presidente Ferretti – non rientra certo tra le pretendenti al salto in Promozione, sono altre le squadre che lotteranno per questo traguardo. E tra queste vedo bene anche le mantovane. Del resto saremo in otto nel girone da 16, con bresciane e cremonesi immagino, ed è positivo per tutto il movimento».

«Per quanto posso capire – conclude Ferretti – Union Team, Porto, Serenissima e Sporting Club sono le quattro mantovane che potrebbero lottare per vincere il campionato. Vedremo a breve quale sarà la composizione del nostro girone e quali saranno quindi le avversarie. Per quanto ci riguarda, come dicevo, vogliamo far bene, salvarci senza affanni e toglierci qualche soddisfazione. In estate siamo tutti forti, ma sarà poi il campo ad emettere i verdetti».