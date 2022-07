Ciclismo giovanile – Maria Acuti vince ancora. Monister secondo a Gornate, Saccani terzo a Monteviale

Mantova Il ciclismo giovanile mantovano si conferma al top in questa fase centrale della stagione. Ieri non erano previsti appuntamenti sulle strade di casa nostra, ma gli atleti virgiliani hanno trovato comunque il modo di mettersi in bella evidenza. La vittoria di giornata porta la firma, tanto per cambiare, di Maria Acuti della Valcar. L’esordiente ostigliese è di nuovo salita sul gradino più alto del podio al termine di una competizione molto impegnativa e selettiva che si è svolta a Cadorago, in provincia di Como. Con grande intelligenza tattica, Maria ha scelto il momento giusto per sferrare l’attacco vincente ai 150 metri dall’arrivo e ha tagliato il traguardo a braccia alzate.

A Gornate Olona (Va), in occasione del Trofeo Industria Commercio ed Artigianato Gornatese, Angelo Monister, del Team Giorgi, ha sfiorato il successo conquistando il secondo posto. E’ stata una corsa dura e selettiva, che prevedeva nei 120 km da percorrere due salite piuttosto impegnative; nelle fasi finali, lo juniores mantovano si è portato al comando insieme ad altri cinque corridori. All’inizio dell’ultimo giro, però, ha preso il largo Juan David Sierra della Biringhello, che si è presentato solitario al traguardo con un vantaggio di 15 secondi sui compagni di fuga. Monister si è comunque reso protagonista di uno spunto eccellente ed è riuscito ad aggiudicarsi la volata per la piazza d’onore.

Un piazzamento sul podio è arrivato anche dagli allievi del Mincio Chiese che erano impegnati in quel di Monteviale (Vi) nel Gp Tecnostampi – Memorial Pelizzari. Anche in questo caso la gara è stata caratterizzata da una fuga nel finale nella quale sono stati abili a inserirsi Federico Saccani e Matteo Morelli. A pochi chilometri dall’arrivo, però, è scattato solitario Francesco Stefani, della Sandrigo Bike, che ha tagliato il traguardo con 5 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Nello sprint per il secondo posto, Fiorenzo Carmignato, della Scuola Ciclismo Vò, si è messo alle spalle i due atleti diretti in ammiraglia da Marco Bertoletti: Saccani si è piazzato quindi 3° e Morelli 4°. Mentre la volata del gruppo è stata vinta dall’altro atleta gialloblù Andrea Godizzi, che ha ottenuto così il quinto posto.