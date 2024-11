Volley Serie D femminile Crer – Moglia Campagnola vola in vetta. Losi: “Ma dobbiamo migliorare”

MOGLIA Due successi nel giro di pochi giorni hanno consentito alla Renusi Moglia Osgb Campagnola di portarsi in vetta, a quota dieci. Mercoledì scorso le ragazze di Ruina hanno piegato al tie-break Casalgrande, nell’anticipo della quarta di andata, e sabato scorso ancora in casa hanno battuto 3-0 il Fortlan Reggio Emilia. Venerdì esame da big a Soliera (21.30) contro un sestetto staccato di quattro lunghezze. «Dopo la nostra sosta ancora un confronto in trasferta a Marano sul Panaro con il Leonardi – afferma il dirigente Roberto Losi – Siamo contenti per le vittorie e i punti, ma le prestazioni potrebbero essere migliori. Si può giocare bene e perdere, così come il contrario: succede. Ma se vogliamo restare ai vertici, deve migliorare la prestazione in partita, a cominciare da Soliera, per fare altrettanto a Marano sul Panaro: due sfide davvero toste contro compagini di qualità».