Calcio 1a Categoria – La Serenissima gioca d’anticipo contro il Pescarolo

Roncoferraro La Serenissima torna in campo questo pomeriggio (a Roncoferraro, ore 14.30) per giocare l’anticipo dell’ottava giornata di ritorno ospitando il Pescarolo, ultimo in classifica. Un impegno da non prendere alla leggera, nonostante il divario in graduatoria, in questa fase decisiva del campionato. Il calendario della formazione cremonese è particolarmente fitto: mercoledì prossimo (20:30) sarà attesa dal recupero della quinta giornata di ritorno contro lo Sporting Club, un appuntamento che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni dei goitesi che hanno da poco cambiato guida tecnica.

Quanto alla Sere, dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa a Villimpenta, si presenta all’appuntamento con 24 punti in classifica e la volontà di dare continuità ai propri risultati. Un successo oggi permetterebbe non solo di incrementare il bottino, ma anche di guadagnare terreno rispetto alle dirette concorrenti, cercando di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Alla vigilia della gara, il tecnico Gianluca Manini ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a sottolineare un concetto chiave: «Tutte le partite vanno giocate e indirizzate nel modo giusto». Un chiaro invito ai suoi giocatori a mantenere la concentrazione e a non sottovalutare l’avversario. Dello stesso avviso anche il presidente Andrea Moserle, che ha voluto ribadire l’importanza dell’incontro: «Ci auguriamo che questa partita ci permetta di aggiungere altri punti alla classifica. Guai a sottovalutare l’avversario: le squadre in difficoltà lottano fino alla fine e questo è stato ben evidenziato ai ragazzi. La squadra sta mostrando segnali positivi nelle ultime uscite, ma serve continuità».

Per questa sfida, la Serenissima dovrà fare a meno di Imasuen, Pisha, Chiarini e Shabanaj, assenze che riducono le scelte a disposizione di mister Manini, ma che non devono rappresentare un alibi per una squadra chiamata a dare il massimo.