Calcio 2a Categoria – Valenza: “San Lazzaro, inizia un nuovo ciclo”

Mantova Martedì sera, al Migliaretto, il San Lazzaro ha iniziato la preparazione al prossimo campionato di Seconda Categoria, cui si è iscritto dopo aver rinunciato alla Promozione. A guidare il primo allenamento, mister Luca Parascandolo, alla testa di un gruppo giovane e rinnovato. «Si riparte con un progetto ambizioso – spiega il presidente Angelo Valenza – puntiamo a valorizzare i ragazzi del nostro vivaio. Non partiamo certo per arrivare ultimi: sarà il campo a parlare». L’organico si basa sugli atleti della Juniores, con l’aggiunta di giocatori rientrati dai prestiti, un mix di entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. L’esordio ufficiale è fissato per mercoledì 27 agosto nel derby di Coppa Mantova contro il S.Egidio S.Pio X, prima occasione per testare condizione e automatismi in vista del campionato.