Ladri maldestri, forzata la porta di un bar di Villipenta non riescono ad entrare

VILLIMPENTA – La porta regge e i ladri sono costretti ad andarsene a mani vuote. È successo nella notte tra domenica e lunedì al Glamour Cafè di Villimpenta, già in passato oggetto di visite indesiderate. Qualche balordo ha infatti tentato di entrare all’interno del pubblico esercizio di via Roma utilizzando degli arnesi da scasso per forzare la porta all’ingresso. L’infisso blindato ha tuttavia retto alle sollecitazioni e questo ha spinto i malviventi di turno a desistere. La titolare si è accorda di quanto avvenuto al mattino successivo. Sebbene non siano riusciti ad entrare nell’ambiente, il danno necessità comunque dell’intervento di un fabbro, che probabilmente dovrà cambiare anche la serratura. La scorsa settimana, sempre a Villimpenta, due malfattori erano penetrati in pieno giorno nell’abitazione di due pensionati dalla quale avevano trafugato i monili di famiglia, mentre qualche settimana prima ignoti avevano approfittato dell’assenza dei proprietari per fare irruzione in una casa di via Finiletto.

I residenti di Villimpenta hanno timore perchè, come detto, i furti, o tentati come in questo caso, si susseguono da tempo.

Matteo Vincenzi