Calcio 1a Categoria – Suzzara impone il primo stop allo Sporting. E irrompe in zona play off

Suzzara Lo Sporting Club cade per la prima volta in stagione a Suzzara e vede le avversarie accorciare sensibilmente il distacco: adesso il Sirmione è a -1 dalla vetta dei goitesi e il Porto è a sole tre lunghezze. Il primo “zero” del campionato è merito di un Suzzara sempre insidioso sul campo dell’Allodi, anche se è stata battaglia dall’inizio alla fine.

Suzzara pericoloso in apertura con un paio di iniziative targate Meloni, la risposta degli ospiti all’11’, quando Tonini ci prova dalla distanza, senza fortuna. Più insidioso un paio di minuti dopo il tiro del solito Meloni, che impegna severamente Bignardi. Il bomber delle zebre tenta di nuovo una sortita alla mezzora, con palla di poco fuori e trova il gol prima del riposo. Passaggio illuminante di Bulgarelli, un cioccolatino da trasformare in rete per Meloni.

Ripresa: ancora i ragazzi di Artoni che partono a spron battuto. Raddoppio sfiorato sempre sull’asse Bulgarelli-Meloni in apertura di secondo tempo. Lo Sporting riemerge attorno alla mezzora della ripresa, con Leorati che ci prova due volte, ma i tentativi non sono fortunati. Cresce il forcing goitese ma, nel momento di massima pressione, arriva il bis dei bianconeri. Ad ispirare è ancora Bulgarelli, ma stavolta il destinatario del suggerimento è Tinelli, che all’88’ realizza il 2-0. La reazione dello Sporting è d’orgoglio, però si concretizza soltanto al 96’, quando Delmenico segna la rete della bandiera.

RISULTATI 10a GIORNATA

Pescarolo-Castelvetro 0-1

Leoncelli-Porto 1-1

Medolese-Serenissima 1-1

Oratorio Gambara-Gonzaga 2-0

Pralboino-Curtatone 0-2

Suzzara-Sporting Club 2-1

Villimpentese-Sirmione Rovizza 1-4

Voluntas Montichiari-Calcinato 2-2