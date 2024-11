Calcio Promozione – Union Team Marmirolo alla riscossa: Poggese battuta nel derby

Marmirolo Vittoria di misura per il Marmirolo contro la Poggese, dopo un match molto equilibrato e poco spettacolare. A decidere una contesa destinata a rimanere a reti inviolate è il calcio di rigore realizzato da Bravo al 67’. Il cambio in panchina ha dunque prodotto la scossa sperata. Pomella però è un mister ad interim e si cerca il sostituto: sembrava tutto fatto per Bellini, ma l’ex Suzzara ha declinato per motivi personali.

Torniamo alla partita. Nelle prime fasi entrambe le squadre sono molto attente a non concedere occasioni e a risentirne è lo spettacolo. Al 31’ il Marmirolo insidia la difesa ospite con un pallone messo in mezzo da sinistra destinato a Pernigotti, quest’ultimo non aggancia ma in questo modo crea una situazione di difficile lettura per i difensori avversari, i quali riescono a rifugiarsi solo in corner. Due minuti dopo i padroni di casa rischiano di farsi male da soli con passaggio errato in difesa, sul quale si precipita Marangi che trova però sulla sua strada un attento Errera. L’estremo difensore del Marmirolo è bravo anche al 39’, su un bel tiro angolato di Martina. Le due squadre vanno così negli spogliatoi sullo 0-0, risultato giusto per quanto visto in campo. L’inizio della ripresa è sostanzialmente il continuo del match visto nei primi 45’, ma a campo invertito. Al 60’ i ragazzi di mister Melara provano a rendersi pericolosi con una bell’azione sulla destra, che viene respinta dalla difesa avversaria, il rinvio di quest’ultima è corto e sul pallone arriva Tinti che conclude però con un tiro alto. Al 67’ arriva l’episodio che sblocca la contesa: sugli sviluppi di un angolo il Marmirolo prova una conclusione dal limite, la quale viene deviata di mano in area, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto e dagli 11 metri calcia Bravo, il quale è bravo a battere Modena nonostante quest’ultimo avesse intuito. Nei minuti successivi la Poggese prova a reagire, ma senza creare grandi pericolosi. Solo nel finale, Poerio riesce a liberarsi di due uomini e a spaventare Errera con un destro che sfiora il palo. Finisce 1-0 e arrivano così i primi tre punti della nuova gestione di mister Pomella.

