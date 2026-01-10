Sport invernali – Giorgia Carnevali compie 18 anni e si regala un 8° posto a Folgaria in Coppa Europa. Fanti in luce negli slalom canadesi

Folgaria Festa doppia per Giorgia Carnevali. La snowboarder marmirolese ha compiuto proprio ieri 18 anni celebrando il traguardo con un brillante ottavo posto nella seconda gara di Coppa Europa disputata a Folgaria, un gigante parallelo che le ha permesso di riscattare la delusione del giorno precedente. Giovedì, infatti, l’azzurra era uscita dopo poche porte nella run di qualificazione, vedendo sfumare subito le proprie ambizioni. Nella seconda gara, Giorgia ha invece mostrato carattere e solidità. Qualificatasi con il 16° tempo, ha firmato un risultato di prestigio eliminando negli ottavi la tedesca Gunkel, autrice del miglior crono in qualifica, prima di arrendersi nei quarti all’austriaca Pichelkastner, poi terza. La trasferta in Trentino prosegue: oggi e domani la neo maggiorenne Giorgia sarà ancora impegnata sulla pista Salizzona di Fondo Grande in due slalom Fis Junior.

Intanto prosegue con buoni riscontri la trasferta nordamericana di Francesca Fanti. La stella virgiliana dello sci alpino targata Cai Mantova, dopo il podio centrato mercoledì in gigante a Mont Tremblant, si è ben comportata anche tra i pali stretti, chiudendo 13ª e 15ª nei due slalom della Nor-Am Cup andati in scena sulle nevi canadesi di Mont Saint-Sauveur.