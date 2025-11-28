Calcio 2a Categoria – Carturan: “Soave, niente drammi per il ko a Villimpenta. Carichi per il clou col Moglia”

Soave Una sconfitta di misura non scalfisce le certezze della capolista Soave. Ne è sicuro il tecnico Riccardo Carturan: domenica scorsa i granata hanno ceduto per 1-0 sul campo della Villimpentese, ma il morale della squadra resta alto. Il tecnico non drammatizza l’esito della gara: «Faremo di tutto per restare il più a lungo possibile in vetta – spiega Carturan –. A Villimpenta siamo stati battuti da un’ottima squadra, ma le occasioni per segnare le abbiamo create. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle». Nonostante la battuta d’arresto, il Soave mantiene, dicevamo, il primato del girone N della Seconda categoria mantovana, con due punti di vantaggio sul Moglia di Alessandro Mutti, sconfitto in casa nell’ultimo turno dal New Castellucchio guidato da Tommaso Sansone, ex tecnico proprio dei granata. Una classifica serrata e un campionato ancora lungo, che riserverà ancora colpi di scena: «Lo scontro diretto col Moglia non decide nulla – prosegue Carturan –. Ci aspettano ancora molte gare da disputare: dobbiamo terminare l’andata e poi affrontare tutto il girone di ritorno. Il cammino, insomma, è ancora irto di ostacoli e dobbiamo farci trovare pronti». L’allenatore esprime soddisfazione per il comportamento dei suoi ragazzi in campo: «La squadra ha mostrato carattere e determinazione. Col Moglia, davanti al nostro pubblico, ci attendiamo una bella partita e faremo di tutto per rifarci». Out Junior, Giaretta e Ndiaye.