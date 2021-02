Calcio dilettanti – Ripartenza, vittoria della Lombardia. Ora palla alla Figc

MANTOVA Si è concluso nella tarda notte di venerdì il Consiglio Direttivo della Lnd, che ha dato sostanzialmente “disco verde” alla ripresa del campionato d’Eccellenza. Come previsto, è partito l’iter per il riconoscimento dell’Eccellenza come campionato di interesse nazionale (come i massimi tornei regionali femminili e di calcio a 5): primo (necessario) passo per una ripartenza dei tornei. Dovrà essere delineato anche un protocollo ad hoc, che consenta agli atleti di categoria a non dipendere dalle “zone” colorate regionali. A dire sì, dovrà però essere la Figc, alla quale è stato chiesto anche un contributo per tamponi e sanificazioni per “alleggerire” le società delle spese. Dovrebbero andare “in deroga” anche i format dei campionati, che saranno dunque determinati, dopo l’ok del Consiglio Federale, in autonomia dai Comitati Regionali. Non ci saranno nemmeno le retrocessioni dall’Eccellenza, mentre chi non vorrà ripartire potrà salvaguardare la categoria per l’anno prossimo. Verrà anche prolungato il tesseramento e dei trasferimenti dei giocatori (ora prorogato al 31 marzo 2021). Sospese anche le tasse di iscrizione, che sono state spostate al 10 marzo.

Sostanzialmente una vittoria su tutta la linea del Comitato Regionale Lombardia, che aveva già avanzato queste proposte nelle call con le associate. E che ora dovrà definire il format in base alle società che avevano dato la disponibilità a ripartire, nello spazio aprile-giugno.

«Mi sono trovato nella circostanza di difendere da subito gli interessi del calcio lombardo e delle sue affiliate – ha detto soddisfatto il presidente del Comitato Regionale Lombardia Carlo Tavecchio al termine dell’assemblea -. Credo non si potesse raggiungere risultato migliore in poco tempo. Ringrazio anche i Comitati che hanno compreso la diversa e delicata situazione della Lombardia, rispetto a molte altre aree, derivanti da un continuo essere in zona rossa. Questo differenzia il nostro vissuto». Ieri inoltre si è votato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti: rieletto per un secondo mandato Cosimo Sibilia, candidato unico. Eletti anche il vicario Ettore Pellizzari (Trento), e i tre vicepresidenti d’area Antonello Cattelan (Nord), Giammario Schippa (Centro) e Santi Lo Presti (Sud), già Presidente del Comitato Regionale Sicilia.