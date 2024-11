Calcio 2a Categoria – Finalmente Boca. Il patron: “Vogliamo ripeterci col Pomponesco, restiamo sul pezzo”

Carbonara Po Dopo un inizio difficile in Seconda categoria con tre sconfitte di fila, il Boca Juniors di Emanuele Negrini ha ritrovato il ritmo conquistando quattro pareggi consecutivi. Domenica scorsa, davanti al proprio pubblico, ha finalmente raggiunto la prima vittoria nel girone N, superando la Voltesi di Diego Pizzamiglio con un 2-1. Nel prossimo turno, la squadra affronterà ancora una sfida casalinga contro il Pomponesco, attualmente fanalino di coda, guidato da Turini, a cui la società ha rinnovato la fiducia. Il Boca Juniors è a sei punti di distanza dalla squadra avversaria e il presidente Luca Bocchi sottolinea: «Sarà una partita ancor più difficile di quella vinta contro la Voltesi. Dovremo affrontarla con il giusto atteggiamento mentale, dimenticando il successo dell’ultima partita. A parte la gara contro la Dinamo Gonzaga, la squadra ha tenuto testa a tutti gli avversari incontrati. Emanuele Negrini è un allenatore molto preparato e sa come gestire questo giovane gruppo. Sapevamo fin dall’inizio che avremmo dovuto soffrire, quindi l’obiettivo è centrare la salvezza». Il presidente aggiunge con realismo: «Non nego che la squadra abbia qualche limite, ma c’è tanta voglia di continuare e fare bene. Dopo le difficoltà affrontate in estate, siamo ancora qui e i ragazzi meritano un plauso, così come l’allenatore, che merita un grosso encomio. Ora sotto con la sfida contro il Pomponesco: sarà difficile e dovremo giocarla con la massima attenzione e il miglior atteggiamento mentale possibile».